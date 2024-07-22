Инфраструктура НПЗ повреждена в результате атаки дрона в Туапсе

В Туапсе (Краснодарский край) произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена инфраструктура. Об этом сообщили в оперштабе по региону.
«В результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров», — сообщает оперштаб в своем
Возгорание тушат 91 человек. На месте работает 31 единица техники. На данный момент открытое горение ликвидировано, пожар локализован. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Подробности ночной атаки по регионам РФ — в материале URA.RU.
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