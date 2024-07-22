Инфраструктура НПЗ повреждена в результате атаки дрона в Туапсе

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Открытое горение на предприятии ликвидировано, сообщили в оперштабе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Туапсе (Краснодарский край) произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена инфраструктура. Об этом сообщили в оперштабе по региону.

«В результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров», — сообщает оперштаб в своем telegram-канале со ссылкой на региональное МЧС.

Возгорание тушат 91 человек. На месте работает 31 единица техники. На данный момент открытое горение ликвидировано, пожар локализован. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Подробности ночной атаки по регионам РФ — в материале URA.RU.

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В Туапсе (Краснодарский край) произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена инфраструктура. Об этом сообщили в оперштабе по региону. «В результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров», — сообщает оперштаб в своем telegram-канале со ссылкой на региональное МЧС. Возгорание тушат 91 человек. На месте работает 31 единица техники. На данный момент открытое горение ликвидировано, пожар локализован. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Подробности ночной атаки по регионам РФ — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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