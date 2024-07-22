ВСУ атаковали Туапсе беспилотниками: карта спецоперации на 22 июля

Над Туапсе сбито восемь беспилотников ВСУ

22 июля 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались атаковать несколько регионов РФ беспилотниками Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Противник попытался нанести удар по Туапсе, используя беспилотники. Восемь дронов было уничтожено, заявил Глава администрации Туапсинского района Сергей Бойко. На харьковском направлении ВСУ попытались вытеснить ВС РФ из Глубокого. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также удары по РФ — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU ВСУ атаковали Туапсе и другие регионы РФ: подробности Армия Украины атаковала беспилотниками Туапсе (Краснодарский край). Сбито восемь дронов. Сергей Бойко заявил, что никто не пострадал, ничто не разрушено. Вероятно, ВСУ пытались атаковать местный НПЗ. Местные жители говорили, что слышали пять громких хлопков. Также ВСУ намеривались ударить по объектам в Смоленской области. Беспилотник был уничтожен в воздухе. В результате удара ничто не разрушилось, сообщил губернатор региона Василий Анохин. За ночь российская система ПВО сбила 75 беспилотников: 17 над акваториями Черного и Азовского морей, а над Ростовской — 47. Также был уничтожен один дрон над Воронежской областью. Харьковское направление Россия использовала РСЗО «Град», чтобы уничтожить укрепленные позиции армии Украины. Операция прошла успешно, были уничтожены резервы ВСУ. После удара РСЗО сменили огневые позиции. Продолжаются бои около Липцов, Глубокого и Волчанска. ВСУ попытались занять позиции ВС РФ в Глубоком, прорвавшись в центр населенного пункта. Однако у них не удалось. «Диверсионный отряд ВСУ на пяти моторных лодках переплыл водохранилище и неожиданно зашел с фланга через серую зону в поселок, приблизившись к центру. После этого по противнику был открыт шквальный огонь российскими войсками и враг был разгромлен», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что из пяти лодок уцелела одна, на которой уплыл только один военный. Донецкое направление ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском участке фронта. Согласно данным Минобороны РФ, был уничтожен опорный пункт ВСУ. Для этого военные использовали ТОС-1А «Солнцепек». Огонь корректировался с воздуха при помощи беспилотников. В Минобороны РФ добавили, что на южнодонецком направлении российские военные все чаще захватывают опорные пункты противника, используя багги и мотоциклы. При такой тактике беспилотники ВСУ и артиллерия не успевают нанести по ним удар. Ранее такой подход был использован при штурме Урожайного. Тогда штурмовики первыми проламывали оборону, измотав противника и создав условия для дальнейшего наступления подразделений морской пехоты. Согласно данным Генштаба ВСУ, ВС РФ продвинулись в Нью-Йорке, в пригородах Торецка — Южном и Железном, и на фланге Часов Яра. Самое значительное продвижение российской армии было зафиксировано на торецком направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» Запорожское направление Группировка «Днепр» сорвала ротацию противника к северо-западу от Вербового. Операторы беспилотников нанесли удар по личному составу ВСУ. В Минобороны РФ добавили, что подразделения БПЛА оснащены самыми современными дронами, которые своевременно и бесперебойно поставляются в подразделения. Херсонское направление Российская армия уничтожила взводный опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Для этого использовались САУ «Гвоздика». Под удар попали украинские военные, которые находились на огневой точке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Противник попытался нанести удар по Туапсе, используя беспилотники. Восемь дронов было уничтожено, заявил Глава администрации Туапсинского района Сергей Бойко. На харьковском направлении ВСУ попытались вытеснить ВС РФ из Глубокого. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также удары по РФ — в материале URA.RU. Армия Украины атаковала беспилотниками Туапсе (Краснодарский край). Сбито восемь дронов. Сергей Бойко заявил, что никто не пострадал, ничто не разрушено. Вероятно, ВСУ пытались атаковать местный НПЗ. Местные жители говорили, что слышали пять громких хлопков. Также ВСУ намеривались ударить по объектам в Смоленской области. Беспилотник был уничтожен в воздухе. В результате удара ничто не разрушилось, сообщил губернатор региона Василий Анохин. За ночь российская система ПВО сбила 75 беспилотников: 17 над акваториями Черного и Азовского морей, а над Ростовской — 47. Также был уничтожен один дрон над Воронежской областью. Россия использовала РСЗО «Град», чтобы уничтожить укрепленные позиции армии Украины. Операция прошла успешно, были уничтожены резервы ВСУ. После удара РСЗО сменили огневые позиции. Продолжаются бои около Липцов, Глубокого и Волчанска. ВСУ попытались занять позиции ВС РФ в Глубоком, прорвавшись в центр населенного пункта. Однако у них не удалось. ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском участке фронта. Согласно данным Минобороны РФ, был уничтожен опорный пункт ВСУ. Для этого военные использовали ТОС-1А «Солнцепек». Огонь корректировался с воздуха при помощи беспилотников. В Минобороны РФ добавили, что на южнодонецком направлении российские военные все чаще захватывают опорные пункты противника, используя багги и мотоциклы. При такой тактике беспилотники ВСУ и артиллерия не успевают нанести по ним удар. Ранее такой подход был использован при штурме Урожайного. Тогда штурмовики первыми проламывали оборону, измотав противника и создав условия для дальнейшего наступления подразделений морской пехоты. Согласно данным Генштаба ВСУ, ВС РФ продвинулись в Нью-Йорке, в пригородах Торецка — Южном и Железном, и на фланге Часов Яра. Самое значительное продвижение российской армии было зафиксировано на торецком направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» Группировка «Днепр» сорвала ротацию противника к северо-западу от Вербового. Операторы беспилотников нанесли удар по личному составу ВСУ. В Минобороны РФ добавили, что подразделения БПЛА оснащены самыми современными дронами, которые своевременно и бесперебойно поставляются в подразделения. Российская армия уничтожила взводный опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Для этого использовались САУ «Гвоздика». Под удар попали украинские военные, которые находились на огневой точке.