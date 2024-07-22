В Благовещенске проверят видео, где девушку жестоко избивают несколько человек

В Благовещенске начата проверка видео, на котором снято, как несколько человек жестоко избивают девушку. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.
«В ходе мониторинга СМИ сотрудниками была выявлена видеопубликация, на которой неизвестные лица угрожают девушке и наносят ей телесные повреждения. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции. Сейчас устанавливаются все подробности и личности молодых людей.
Ранее в Благовещенске несколько человек устроили девушке «допрос». Они утверждали, что она обманула какой-то магазин на 300 тысяч рублей. Сама девушка говорит, что ее подставили. Во время «допроса» ее избивали. Все это было снято на видео и опубликовано в Интернете. В конце ролика ей сбрили волосы машинкой.
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