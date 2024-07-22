В Благовещенске проверят видео, где девушку жестоко избивают несколько человек

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Начальник УНК ГУ МВД по Пермскому краю., полковник полиции
Полиция начала проверку по видео, на котором несколько молодых людей избили девушку Фото:

В Благовещенске начата проверка видео, на котором снято, как несколько человек жестоко избивают девушку. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

«В ходе мониторинга СМИ сотрудниками была выявлена видеопубликация, на которой неизвестные лица угрожают девушке и наносят ей телесные повреждения. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции. Сейчас устанавливаются все подробности и личности молодых людей.

Ранее в Благовещенске несколько человек устроили девушке «допрос». Они утверждали, что она обманула какой-то магазин на 300 тысяч рублей. Сама девушка говорит, что ее подставили. Во время «допроса» ее избивали. Все это было снято на видео и опубликовано в Интернете. В конце ролика ей сбрили волосы машинкой.

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В Благовещенске начата проверка видео, на котором снято, как несколько человек жестоко избивают девушку. Об этом рассказали в пресс-службе полиции. «В ходе мониторинга СМИ сотрудниками была выявлена видеопубликация, на которой неизвестные лица угрожают девушке и наносят ей телесные повреждения. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции. Сейчас устанавливаются все подробности и личности молодых людей. Ранее в Благовещенске несколько человек устроили девушке «допрос». Они утверждали, что она обманула какой-то магазин на 300 тысяч рублей. Сама девушка говорит, что ее подставили. Во время «допроса» ее избивали. Все это было снято на видео и опубликовано в Интернете. В конце ролика ей сбрили волосы машинкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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