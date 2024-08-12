Генерал Попов не знал, что его уволили

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Иван Попов обвиняется в крупном хищении и служебном подлоге Фото:
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Арестованного генерала Попова перевели под домашний арест: биография военного

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге, был досрочно уволен с военной службы. При этом он не знал об этом, так как его не уведомили. Об этом рассказал адвокат задержанного Сергей Буйновский.

«Нас никто не уведомлял», — ответил адвокат на вопрос журналистов. Его слова передает ТАСС.

В настоящий момент Иван Попов находится под домашним арестом, передает РАПСИ. Попов был арестован 17 мая, а 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест.

По версии следствия генерал Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлического изделия, которое было направлено в Запорожскую область в рамках гуманитарной помощи. Иванов также обвиняется в служебном подлоге на сумму более миллиона рублей. Отмечается, что генерал действовал не один. Следствие по делу завершено, сообщает «Национальная служба новостей».

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Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге, был досрочно уволен с военной службы. При этом он не знал об этом, так как его не уведомили. Об этом рассказал адвокат задержанного Сергей Буйновский. «Нас никто не уведомлял», — ответил адвокат на вопрос журналистов. Его слова передает ТАСС. В настоящий момент Иван Попов находится под домашним арестом, передает РАПСИ. Попов был арестован 17 мая, а 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. По версии следствия генерал Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлического изделия, которое было направлено в Запорожскую область в рамках гуманитарной помощи. Иванов также обвиняется в служебном подлоге на сумму более миллиона рублей. Отмечается, что генерал действовал не один. Следствие по делу завершено, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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