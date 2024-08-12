Генерал Попов не знал, что его уволили

12 августа 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Иван Попов обвиняется в крупном хищении и служебном подлоге Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Новость по теме Арестованного генерала Попова перевели под домашний арест: биография военного Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге, был досрочно уволен с военной службы. При этом он не знал об этом, так как его не уведомили. Об этом рассказал адвокат задержанного Сергей Буйновский. «Нас никто не уведомлял», — ответил адвокат на вопрос журналистов. Его слова передает ТАСС. В настоящий момент Иван Попов находится под домашним арестом, передает РАПСИ. Попов был арестован 17 мая, а 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. По версии следствия генерал Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлического изделия, которое было направлено в Запорожскую область в рамках гуманитарной помощи. Иванов также обвиняется в служебном подлоге на сумму более миллиона рублей. Отмечается, что генерал действовал не один. Следствие по делу завершено, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге, был досрочно уволен с военной службы. При этом он не знал об этом, так как его не уведомили. Об этом рассказал адвокат задержанного Сергей Буйновский. «Нас никто не уведомлял», — ответил адвокат на вопрос журналистов. Его слова передает ТАСС. В настоящий момент Иван Попов находится под домашним арестом, передает РАПСИ. Попов был арестован 17 мая, а 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. По версии следствия генерал Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлического изделия, которое было направлено в Запорожскую область в рамках гуманитарной помощи. Иванов также обвиняется в служебном подлоге на сумму более миллиона рублей. Отмечается, что генерал действовал не один. Следствие по делу завершено, сообщает «Национальная служба новостей».