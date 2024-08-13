РВ: ВС России разгромили бронегруппу ВСУ в Курской области

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, всу,  stock
Три украинских БТРа и пикап уничтожены при попытке прорыва к слободе Белой (Курская область) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В районе населенного пункта Гирьи (Курская область) ВС РФ с помощью бронемашин БТР-82А уничтожили украинскую группу, ликвидировав технику БТР-4У и военных. Об этом заявили военкоры в telegram-каналах.

«Редкий встречный бой в упор на 30-мм пушках российского БТР-82А против БТР-4 ВСУ при прорыве врага к Белой. Три БТРа и пикап встречены и уничтожены огнем наших бронетранспортеров», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что украинцы, которые пытались скрыться с поля боя, были мгновенно добиты. Также военкоры опубликовали видео, на котором видно столкновение российских и украинских сил.

Журналист URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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В районе населенного пункта Гирьи (Курская область) ВС РФ с помощью бронемашин БТР-82А уничтожили украинскую группу, ликвидировав технику БТР-4У и военных. Об этом заявили военкоры в telegram-каналах. «Редкий встречный бой в упор на 30-мм пушках российского БТР-82А против БТР-4 ВСУ при прорыве врага к Белой. Три БТРа и пикап встречены и уничтожены огнем наших бронетранспортеров», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что украинцы, которые пытались скрыться с поля боя, были мгновенно добиты. Также военкоры опубликовали видео, на котором видно столкновение российских и украинских сил. Журналист URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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