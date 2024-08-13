РВ: ВС России разгромили бронегруппу ВСУ в Курской области

В районе населенного пункта Гирьи (Курская область) ВС РФ с помощью бронемашин БТР-82А уничтожили украинскую группу, ликвидировав технику БТР-4У и военных. Об этом заявили военкоры в telegram-каналах.
«Редкий встречный бой в упор на 30-мм пушках российского БТР-82А против БТР-4 ВСУ при прорыве врага к Белой. Три БТРа и пикап встречены и уничтожены огнем наших бронетранспортеров», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что украинцы, которые пытались скрыться с поля боя, были мгновенно добиты. Также военкоры опубликовали видео, на котором видно столкновение российских и украинских сил.
Журналист URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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