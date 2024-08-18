Сослуживец командира ВСУ, напавшего на Курскую область, рассказал о его помешательстве

Сослуживец командира ВСУ: Эмиль Ишкулов был агрессивным и жестоким
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Вооруженные силы Украины. stock, снайпер, винтовка, свд, всу,  stock
На Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командир ВСУ Эмиль Ишкулов, фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область, был агрессивным и жестоким на стрельбе и рукопашном бое. Об этом рассказал его бывший сослуживец Максим, переехавший в Россию.

«Как командир… Он был помешан на армии. На стрельбах. На рукопашном бою. Агрессивный и жестокий», — сказал Максим РИА Новости. По его словам, они вместе служили в девятой роте в 2010 году.

СК РФ сообщал, что на Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область. Он также обвиняется в террористических действиях.

ВСУ 6 августа перешли на территорию России с целью захвата Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что их движение было приостановлено. Он добавил, что операция будет завершена разгромом противника.

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Командир ВСУ Эмиль Ишкулов, фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область, был агрессивным и жестоким на стрельбе и рукопашном бое. Об этом рассказал его бывший сослуживец Максим, переехавший в Россию. «Как командир… Он был помешан на армии. На стрельбах. На рукопашном бою. Агрессивный и жестокий», — сказал Максим РИА Новости. По его словам, они вместе служили в девятой роте в 2010 году. СК РФ сообщал, что на Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область. Он также обвиняется в террористических действиях. ВСУ 6 августа перешли на территорию России с целью захвата Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что их движение было приостановлено. Он добавил, что операция будет завершена разгромом противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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