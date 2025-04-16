Демограф объяснился за слова о «раздвигающих ноги» женщинах

Демограф Руслан Ткаченко объяснился за свои слова о женщинах, которые «раздвигают ноги». По его мнению, критики не понимают базовой логики и природных закономерностей.
«Обсуждать критику не вижу смысла, хотя сама по себе такая критика является диагнозом для общества», — приводит слова демографа «Газета.ru». Эксперт отметил, что несогласные с его позицией люди, не разбираются в логике, истории и естественных законах. Он подчеркнул, что не собирается обсуждать таких оппонентов, так как это выходит за рамки его профессиональной компетенции.
Руслан Ткаченко ранее посоветовал россиянкам не «раздвигать свои ноги». Он убежден, что соблюдение норм целомудрия поможет снизить количество абортов в стране.
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