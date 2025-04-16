Российский дрон уговорил сдаться бригаду ВСУ у Торецка

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Дрон вывел сдавшихся бойцов ВСУ к российским позициям
Дрон вывел сдавшихся бойцов ВСУ к российским позициям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВС РФ с помощью дрона призвали подразделение ВСУ под Дзержинском (украинское название — Торецк) сложить оружие, и те сдались в плен. Об этом сообщают военкоры.

«После этого с помощью беспилотника было организовано звуковещание над позициями противника с призывами сложить оружие <...> Боевики ВСУ 109 бригады теробороны приняли решение добровольно сдаться в плен», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что перед этим украинские позиции были атакованы с помощью артиллерии и БПЛА. Позже дрон вывел сдавшихся в плен бойцов ВСУ к российским позициям.

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Военнослужащие ВС РФ с помощью дрона призвали подразделение ВСУ под Дзержинском (украинское название — Торецк) сложить оружие, и те сдались в плен. Об этом сообщают военкоры. «После этого с помощью беспилотника было организовано звуковещание над позициями противника с призывами сложить оружие <...> Боевики ВСУ 109 бригады теробороны приняли решение добровольно сдаться в плен», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что перед этим украинские позиции были атакованы с помощью артиллерии и БПЛА. Позже дрон вывел сдавшихся в плен бойцов ВСУ к российским позициям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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