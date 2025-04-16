Российский дрон уговорил сдаться бригаду ВСУ у Торецка

Военнослужащие ВС РФ с помощью дрона призвали подразделение ВСУ под Дзержинском (украинское название — Торецк) сложить оружие, и те сдались в плен. Об этом сообщают военкоры.
«После этого с помощью беспилотника было организовано звуковещание над позициями противника с призывами сложить оружие <...> Боевики ВСУ 109 бригады теробороны приняли решение добровольно сдаться в плен», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что перед этим украинские позиции были атакованы с помощью артиллерии и БПЛА. Позже дрон вывел сдавшихся в плен бойцов ВСУ к российским позициям.
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