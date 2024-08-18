Shot: сотни россиян не могут вылететь из Египта в Москву

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Сотни российских туристов не могут покинуть Египет из-за задержки рейса UJ 601 авиакомпании Al Masria Universal Airlines
Сотни российских туристов не могут покинуть Египет из-за задержки рейса UJ 601 авиакомпании Al Masria Universal Airlines Фото:

Российские туристы не могут покинуть Египет из-за задержки рейса UJ 601 авиакомпании Al Masria Universal Airlines. Пассажиры должны были вылететь в Москву в аэропорт Шереметьево еще вчера в 17:00, однако их вылет неоднократно переносился. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Российские туристы застряли в Египте: сотни человек не могут вылететь в Москву уже более 10 часов из аэропорта Хургады», — сообщает telegram-канал. Туристов неоднократно информировали о переносе времени вылета, при этом конкретной информации от авиалинии не поступало. Туроператоры Coral Travel и Pegas временно разместили около 200 пассажиров в отеле Long Beach Resort, но утром их снова доставили в аэропорт, где продолжились задержки.

Отмечается, что среди застрявших много семей с детьми и пожилых людей. Туристы ждут рейс уже около 10 часов. Они жалуются на отсутствие информации и основных удобств, таких как питание и вода, в течение длительного времени ожидания рейса.

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Российские туристы не могут покинуть Египет из-за задержки рейса UJ 601 авиакомпании Al Masria Universal Airlines. Пассажиры должны были вылететь в Москву в аэропорт Шереметьево еще вчера в 17:00, однако их вылет неоднократно переносился. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Российские туристы застряли в Египте: сотни человек не могут вылететь в Москву уже более 10 часов из аэропорта Хургады», — сообщает telegram-канал. Туристов неоднократно информировали о переносе времени вылета, при этом конкретной информации от авиалинии не поступало. Туроператоры Coral Travel и Pegas временно разместили около 200 пассажиров в отеле Long Beach Resort, но утром их снова доставили в аэропорт, где продолжились задержки. Отмечается, что среди застрявших много семей с детьми и пожилых людей. Туристы ждут рейс уже около 10 часов. Они жалуются на отсутствие информации и основных удобств, таких как питание и вода, в течение длительного времени ожидания рейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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