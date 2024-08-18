Shot: сотни россиян не могут вылететь из Египта в Москву

Российские туристы не могут покинуть Египет из-за задержки рейса UJ 601 авиакомпании Al Masria Universal Airlines. Пассажиры должны были вылететь в Москву в аэропорт Шереметьево еще вчера в 17:00, однако их вылет неоднократно переносился. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Российские туристы застряли в Египте: сотни человек не могут вылететь в Москву уже более 10 часов из аэропорта Хургады», — сообщает telegram-канал. Туристов неоднократно информировали о переносе времени вылета, при этом конкретной информации от авиалинии не поступало. Туроператоры Coral Travel и Pegas временно разместили около 200 пассажиров в отеле Long Beach Resort, но утром их снова доставили в аэропорт, где продолжились задержки.
Отмечается, что среди застрявших много семей с детьми и пожилых людей. Туристы ждут рейс уже около 10 часов. Они жалуются на отсутствие информации и основных удобств, таких как питание и вода, в течение длительного времени ожидания рейса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.