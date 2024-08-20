Зеленский признал сложное положение ВСУ на двух направлениях

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Зеленский заявил о сложной ситуации на торецком направлении
Зеленский заявил о сложной ситуации на торецком направлении Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация на торецком направлении в Донецкой Народной Республике является сложной для украинских военных. Такая ситуация сложилась после потери населенного пункта Новгородское, ранее переименованного киевскими властями в Нью-Йорк.

«Фронт. Оборона на покровском (до переименования Киевом — красноармейском — прим. URA.RU), торецком направлениях. Сложная ситуация», — заявил Зеленский в видеообращении. Оно опубликовано в его telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новгородское в ДНР. Оно находится в Торецкой агломерации и является важным стратегическим узлом.

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация на торецком направлении в Донецкой Народной Республике является сложной для украинских военных. Такая ситуация сложилась после потери населенного пункта Новгородское, ранее переименованного киевскими властями в Нью-Йорк. «Фронт. Оборона на покровском (до переименования Киевом — красноармейском — прим. URA.RU), торецком направлениях. Сложная ситуация», — заявил Зеленский в видеообращении. Оно опубликовано в его telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новгородское в ДНР. Оно находится в Торецкой агломерации и является важным стратегическим узлом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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