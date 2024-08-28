В США отменили слушания по иску Google к «Царьграду» и другим российским СМИ

28 августа 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Назначенное на 28 августа заседание по иску Google было отменено Фото: Денис Моргунов © URA.RU В США суд потребовал от Google, АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонда православного телевидения» согласовать даты слушаний по искам, связанным с решением российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и наложении штрафа, сообщили в калифорнийском суде. Предыдущее заседание, назначенное на 28 августа, было отменено. «Стороны должны связаться с заместителем судьи, чтобы определить доступную дату слушаний для ходатайств о предварительном запрете и постановлений суда о предоставлении обоснований. Стороны должны подать соглашение, касающиеся любого продления временных запретительных приказов, и график брифингов до 3 сентября», — говорится в постановлении, передает РИА Новости. В случае отсутствия согласия по датам слушаний до указанного срока, стороны обязаны представить свои позиции суду. Google подала иск против АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонда православного телевидения, требуя отмены решения российского суда о разблокировке их YouTube-каналов и штрафе, утверждая, что это решение нарушает договорные обязательства. Компания настаивает на ускоренном рассмотрении дела и применении запретительных мер. Ранее суд взыскал с Google 10 миллиардов рублей в пользу российской обанкротившейся структуры. Исковое заявление подал конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский. Российское подразделение Google признали банкротом в октябре 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США суд потребовал от Google, АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонда православного телевидения» согласовать даты слушаний по искам, связанным с решением российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и наложении штрафа, сообщили в калифорнийском суде. Предыдущее заседание, назначенное на 28 августа, было отменено. «Стороны должны связаться с заместителем судьи, чтобы определить доступную дату слушаний для ходатайств о предварительном запрете и постановлений суда о предоставлении обоснований. Стороны должны подать соглашение, касающиеся любого продления временных запретительных приказов, и график брифингов до 3 сентября», — говорится в постановлении, передает РИА Новости. В случае отсутствия согласия по датам слушаний до указанного срока, стороны обязаны представить свои позиции суду. Google подала иск против АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонда православного телевидения, требуя отмены решения российского суда о разблокировке их YouTube-каналов и штрафе, утверждая, что это решение нарушает договорные обязательства. Компания настаивает на ускоренном рассмотрении дела и применении запретительных мер. Ранее суд взыскал с Google 10 миллиардов рублей в пользу российской обанкротившейся структуры. Исковое заявление подал конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский. Российское подразделение Google признали банкротом в октябре 2023 года.