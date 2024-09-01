Офицер «Альфы» рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане

В сентябре 2004 года бойцы группы «Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться в спортивный зал и уничтожить боевиков, но план был изменен из-за взрыва бомбы. Об этом сообщил участник операции, полковник ВСБ Виталий Демидкин.
«В районе 13:00 получили приказ возвращаться обратно. На вопрос, что случилось, нам не ответили. Потом мы узнали, что прозвучали взрывы», — заявил Демидкин РИА Новости. По его словам, бойцы «Альфы» и «Вымпела» должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы. Однако приказ о возвращении на базу и последующие события изменили первоначальный план действий.
Боевики использовали гранаты Ф-1 и вели огонь из пулеметов и автоматов. В ответ бойцы спецназа заняли позиции в классных кабинетах, откуда вели ответный огонь. После уничтожения последнего огневого гнезда террористов перестрелка прекратилась.
Трагедия в Беслане произошла 1 сентября 2004 года, когда террористы захватили школу № 1 во время праздничной линейки. Заложниками стали более 1200 человек, большинство из которых составляли дети. В течение трех дней людей удерживали в здании без еды и с ограниченным доступом к воде. В результате теракта погибли 334 человека, включая 186 детей.
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