Путин посетит пункт базирования сил Тихоокеанского флота во Владивостоке

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Владимир Путин посетит бухту Улисс во Владисостоке (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин посетит пункт базирования сил Тихоокеанского флота во Владивостоке. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на площадке Восточного экономического форума.

«Владимир Путин посетит пункт базирования разнородных сил ТОФ. Это будет бухта Улисс. Путину расскажут как обстоят дела, действующая часть тихоокеанского флота и расскажут как дальше будет развиваться их», — поделился Песков планами с журналистами.

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Президент России Владимир Путин посетит пункт базирования сил Тихоокеанского флота во Владивостоке. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на площадке Восточного экономического форума. «Владимир Путин посетит пункт базирования разнородных сил ТОФ. Это будет бухта Улисс. Путину расскажут как обстоят дела, действующая часть тихоокеанского флота и расскажут как дальше будет развиваться их», — поделился Песков планами с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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