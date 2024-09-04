Владимир Путин посетит бухту Улисс во Владисостоке (архивное фото) Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин посетит пункт базирования сил Тихоокеанского флота во Владивостоке. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на площадке Восточного экономического форума.

«Владимир Путин посетит пункт базирования разнородных сил ТОФ. Это будет бухта Улисс. Путину расскажут как обстоят дела, действующая часть тихоокеанского флота и расскажут как дальше будет развиваться их», — поделился Песков планами с журналистами.