Владимир Путин посетит бухту Улисс во Владисостоке (архивное фото)
новость из сюжетаВЭФ-2024
Президент России Владимир Путин посетит пункт базирования сил Тихоокеанского флота во Владивостоке. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на площадке Восточного экономического форума.
«Владимир Путин посетит пункт базирования разнородных сил ТОФ. Это будет бухта Улисс. Путину расскажут как обстоят дела, действующая часть тихоокеанского флота и расскажут как дальше будет развиваться их», — поделился Песков планами с журналистами.
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