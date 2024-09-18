Пашинян: ОДКБ создает угрозу безопасности Армении

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ОДКБ угрожает существованию Армении, заявил Пашинян
ОДКБ угрожает существованию Армении, заявил Пашинян Фото:

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представляет угрозу безопасности и суверенитету Армении. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«ОДКБ создает угрозы безопасности Армении», — передает слова Пашиняна «Интерфакс». Он добавил, что решение о заморозке членства Армении в ОДКБ вызвано не только неисполнением обязательств по безопасности, но и тем, что организация угрожает суверенитету и целостности страны.

Никол Пашинян в конце февраля заявил о заморозке участия страны в ОДКБ, объяснив это недостаточной поддержкой союзников во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2021–2022 годах. Он отметил, что решение о приостановке участия удовлетворительно, и на текущий момент необходимости в других шагах нет, сообщает 360.ru. Пашинян также указал, что Армения близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ, передает RT.

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представляет угрозу безопасности и суверенитету Армении. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. «ОДКБ создает угрозы безопасности Армении», — передает слова Пашиняна «Интерфакс». Он добавил, что решение о заморозке членства Армении в ОДКБ вызвано не только неисполнением обязательств по безопасности, но и тем, что организация угрожает суверенитету и целостности страны. Никол Пашинян в конце февраля заявил о заморозке участия страны в ОДКБ, объяснив это недостаточной поддержкой союзников во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2021–2022 годах. Он отметил, что решение о приостановке участия удовлетворительно, и на текущий момент необходимости в других шагах нет, сообщает 360.ru. Пашинян также указал, что Армения близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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