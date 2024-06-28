Блогера-иноагента Варламова обвинили в дискредитации ВС РФ

Тверской районный суд Москвы наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на блогера Илью Варламова (признан иноагентом в РФ) за распространение информации, дискредитирующей ВС РФ. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
«Признать Варламова Илью Александровича виновным… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — огласила решение судья. Слова передает РИА Новости.
На основании материалов дела был составлен протокол против блогера из-за опубликованной им видеозаписи от 24 марта 2023 года на его youtube-канале «Варламов». Видеоматериал содержит публичные заявления, имеющие цель подорвать репутацию вооруженных сил.
Адвокат блогера уклонился от прямого ответа на вопрос судьи относительно признания Варламовым своей вины. Вместо этого он отметил, что сроки для привлечения к административной ответственности уже вышли и поэтому следует прекратить рассмотрение данного дела.
По его словам, видеозапись на данный момент заблокирована и пользователи лишены возможности ее просмотра. Адвокат воздержался от предоставления комментариев журналисту РИА Новости.
Ранее суд оштрафовал Варламова на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента, передает РАПСИ. Судебные приставы также разыскивают его из-за миллионного долга, сообщает «Национальная служба новостей».
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