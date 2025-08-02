Возможность новых переговоров между Россией и Украиной, по мнению британского аналитика Александра Меркуриса, утрачена. Об этом он заявил в своем видеоблоге на YouTube.
«Боюсь, что возможность для переговоров по урегулированию украинского конфликта теперь безвозвратно утрачена», — отметил он. По мнению Меркуриса, на начальных этапах Киев мог бы согласиться на условия, выдвигаемые Москвой, поскольку в дальнейшем они станут только жестче.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми также выразил сомнение в том, что урегулирование конфликта возможно в 2025 году. Он считает, что стороны вряд ли достигнут соглашения о прекращении огня в ближайшие месяцы и что завершение активной фазы боевых действий маловероятно в течение года.
Ранее в 2025 году в Турции уже проходили переговоры между Россией и Украиной, где обсуждались вопросы прекращения огня и обмена пленными, однако стороны не достигли долгосрочного соглашения. Несмотря на усилия Анкары и ожидания Киева по возможному миру, дипломатические попытки урегулировать конфликт не привели к ощутимому прогрессу.
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