«Возможность безвозвратно утрачена»: в Британии объяснили главную ошибку Киева

Аналитик Меркурис: Киев утратил возможность новых переговоров с Москвой
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Киеву нужно было раньше соглашаться на условия Москву, считает Меркурис
Киеву нужно было раньше соглашаться на условия Москву, считает Меркурис Фото:
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Возможность новых переговоров между Россией и Украиной, по мнению британского аналитика Александра Меркуриса, утрачена. Об этом он заявил в своем видеоблоге на YouTube.

«Боюсь, что возможность для переговоров по урегулированию украинского конфликта теперь безвозвратно утрачена», — отметил он. По мнению Меркуриса, на начальных этапах Киев мог бы согласиться на условия, выдвигаемые Москвой, поскольку в дальнейшем они станут только жестче.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми также выразил сомнение в том, что урегулирование конфликта возможно в 2025 году. Он считает, что стороны вряд ли достигнут соглашения о прекращении огня в ближайшие месяцы и что завершение активной фазы боевых действий маловероятно в течение года.

Ранее в 2025 году в Турции уже проходили переговоры между Россией и Украиной, где обсуждались вопросы прекращения огня и обмена пленными, однако стороны не достигли долгосрочного соглашения. Несмотря на усилия Анкары и ожидания Киева по возможному миру, дипломатические попытки урегулировать конфликт не привели к ощутимому прогрессу.

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Возможность новых переговоров между Россией и Украиной, по мнению британского аналитика Александра Меркуриса, утрачена. Об этом он заявил в своем видеоблоге на YouTube. «Боюсь, что возможность для переговоров по урегулированию украинского конфликта теперь безвозвратно утрачена», — отметил он. По мнению Меркуриса, на начальных этапах Киев мог бы согласиться на условия, выдвигаемые Москвой, поскольку в дальнейшем они станут только жестче. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми также выразил сомнение в том, что урегулирование конфликта возможно в 2025 году. Он считает, что стороны вряд ли достигнут соглашения о прекращении огня в ближайшие месяцы и что завершение активной фазы боевых действий маловероятно в течение года. Ранее в 2025 году в Турции уже проходили переговоры между Россией и Украиной, где обсуждались вопросы прекращения огня и обмена пленными, однако стороны не достигли долгосрочного соглашения. Несмотря на усилия Анкары и ожидания Киева по возможному миру, дипломатические попытки урегулировать конфликт не привели к ощутимому прогрессу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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