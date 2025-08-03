Башкирские бизнесмены пылись нелегально заработать на павлопосадских платках

В Башкирии индивидуальные предприниматели (ИП) заплатят за нарушение исключительных прав при создании платков. Выяснилось, что бизнесмены использовали в своей продукции рисунки, которые принадлежат «Павловопосадской платочной мануфактуре». Такое решение вынес Арбитражный суд Башкирии.
«Арбитражный суд Башкирии в июле удовлетворил три иска ОАО „Павловопосадская платочная мануфактура“ о взыскании с предпринимателей республики компенсаций за нарушение исключительных прав на служебные произведения — рисунки», — говорится в материале РБК. Во всех рассмотренных делах суд существенно уменьшил сумму компенсации по сравнению с изначально заявленной.
В частности, речь идет об использовании частными производителями таких рисунков, как «Тайна сердца», «Юлия» и «Незнакомка». Также решением суда установлено, что произведенные контрафактные платки подлежат уничтожению.
С начала текущего года «Павловопосадская платочная мануфактура» инициировала в Арбитражном суде Республики Башкортостан 24 судебных иска с требованием взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на общую сумму около 1,9 миллиона рублей. В прошедшем году предприятие предъявило аналогичные претензии 16 предпринимателям из Башкирии.
Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» и одноименное ООО с начала текущего года инициировали девять судебных разбирательств в Арбитражном суде Курганской области против индивидуальных предпринимателей. В центре данных споров находятся вопросы, связанные с авторскими правами на таких персонажей, как Чебурашка, Чиполлино, Буратино и другие. Киностудия «Союзмультфильм» активно защищает авторские права в Курганской области, подав более 40 исков в 2024–2025 годах к местным предпринимателям за незаконное использование образов популярных мультперсонажей.
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