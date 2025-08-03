ТАСС: родственники «айдаровцев»* хотят наказать их командиров

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Командование батальона отправило их на убой, считают родственники бойцов
Командование батальона отправило их на убой, считают родственники бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Родственники украинцев, мобилизованных в 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), пытаются добиться привлечения командиров к ответственности за боевые потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, недовольство связано с потерями батальона в районе теткинского направления на границе с Россией.

«Родные мобилизованных украинцев в 24-м батальоне „Айдар“ осознали, что командование фактически отправило их на верную гибель. Сейчас они пытаются добиваться ответственности от командиров, но, как показывает практика, постами в соцсетях вдовы добиться чего-либо не смогут», — отметил источник.

Ранее представители силовых структур сообщали, что наибольшие потери батальон понес среди мобилизованных, тогда как наиболее мотивированные боевики находятся в тыловых районах. Также сообщалось, что в июле в районе Бессаловки Сумской области была уничтожена 1-я штурмовая рота, о чём родственники погибших писали в социальных сетях.

В июле российские силовые структуры сообщали о полном уничтожении 1-й штурмовой роты батальона «Айдар» в районе Бессаловки Сумской области. Тогда родственники погибших также выражали недовольство действиями командования в социальных сетях. Подразделение уже не впервые несет значительные потери на этом направлении.

*Группировка «Айдар» признана в РФ террористической организацией и запрещена

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Родственники украинцев, мобилизованных в 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), пытаются добиться привлечения командиров к ответственности за боевые потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, недовольство связано с потерями батальона в районе теткинского направления на границе с Россией. «Родные мобилизованных украинцев в 24-м батальоне „Айдар“ осознали, что командование фактически отправило их на верную гибель. Сейчас они пытаются добиваться ответственности от командиров, но, как показывает практика, постами в соцсетях вдовы добиться чего-либо не смогут», — отметил источник. Ранее представители силовых структур сообщали, что наибольшие потери батальон понес среди мобилизованных, тогда как наиболее мотивированные боевики находятся в тыловых районах. Также сообщалось, что в июле в районе Бессаловки Сумской области была уничтожена 1-я штурмовая рота, о чём родственники погибших писали в социальных сетях. В июле российские силовые структуры сообщали о полном уничтожении 1-й штурмовой роты батальона «Айдар» в районе Бессаловки Сумской области. Тогда родственники погибших также выражали недовольство действиями командования в социальных сетях. Подразделение уже не впервые несет значительные потери на этом направлении. *Группировка «Айдар» признана в РФ террористической организацией и запрещена
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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