ТАСС: родственники «айдаровцев»* хотят наказать их командиров

Родственники украинцев, мобилизованных в 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), пытаются добиться привлечения командиров к ответственности за боевые потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, недовольство связано с потерями батальона в районе теткинского направления на границе с Россией.
«Родные мобилизованных украинцев в 24-м батальоне „Айдар“ осознали, что командование фактически отправило их на верную гибель. Сейчас они пытаются добиваться ответственности от командиров, но, как показывает практика, постами в соцсетях вдовы добиться чего-либо не смогут», — отметил источник.
Ранее представители силовых структур сообщали, что наибольшие потери батальон понес среди мобилизованных, тогда как наиболее мотивированные боевики находятся в тыловых районах. Также сообщалось, что в июле в районе Бессаловки Сумской области была уничтожена 1-я штурмовая рота, о чём родственники погибших писали в социальных сетях.
В июле российские силовые структуры сообщали о полном уничтожении 1-й штурмовой роты батальона «Айдар» в районе Бессаловки Сумской области. Тогда родственники погибших также выражали недовольство действиями командования в социальных сетях. Подразделение уже не впервые несет значительные потери на этом направлении.
*Группировка «Айдар» признана в РФ террористической организацией и запрещена
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