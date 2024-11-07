Песков ответил на слова Харрис, что Путин съест Трампа за ланчем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление, сделанное в ходе предвыборной кампании вице-президентом США Камалой Харрис. Она утверждала, что российский лидер Владимир Путин «съест Трампа» на ланч.
«Путин не ест людей», — прокомментировал Песков слова Харрис. Его слова передает ТАСС.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии, Камала Харрис, выступила с резким заявлением в адрес своего соперника от Республиканской партии, Дональда Трампа. В ходе выступления она предположила, что президент России Владимир Путин может «съесть его на обед». Слова Харрис вызвали реакцию со стороны Кремля. Песков прокомментировал использование фамилии Путина в контексте американской политической дискуссии. Он подчеркнул, что такое использование фамилии российского президента не ново и часто служит элементом политической борьбы в США, что вызывает раздражение со стороны российских властей.
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