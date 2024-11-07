Песков ответил на слова Харрис, что Путин съест Трампа за ланчем

Песков — Харрис: Путин не ест людей
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Песков заявил, что не согласен с предвыборным заявлением Харрис, что Путин «съест Трампа» на ланч
Песков заявил, что не согласен с предвыборным заявлением Харрис, что Путин «съест Трампа» на ланч Фото:
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление, сделанное в ходе предвыборной кампании вице-президентом США Камалой Харрис. Она утверждала, что российский лидер Владимир Путин «съест Трампа» на ланч.

«Путин не ест людей», — прокомментировал Песков слова Харрис. Его слова передает ТАСС.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии, Камала Харрис, выступила с резким заявлением в адрес своего соперника от Республиканской партии, Дональда Трампа. В ходе выступления она предположила, что президент России Владимир Путин может «съесть его на обед». Слова Харрис вызвали реакцию со стороны Кремля. Песков прокомментировал использование фамилии Путина в контексте американской политической дискуссии. Он подчеркнул, что такое использование фамилии российского президента не ново и часто служит элементом политической борьбы в США, что вызывает раздражение со стороны российских властей.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление, сделанное в ходе предвыборной кампании вице-президентом США Камалой Харрис. Она утверждала, что российский лидер Владимир Путин «съест Трампа» на ланч. «Путин не ест людей», — прокомментировал Песков слова Харрис. Его слова передает ТАСС. Кандидат на пост президента США от Демократической партии, Камала Харрис, выступила с резким заявлением в адрес своего соперника от Республиканской партии, Дональда Трампа. В ходе выступления она предположила, что президент России Владимир Путин может «съесть его на обед». Слова Харрис вызвали реакцию со стороны Кремля. Песков прокомментировал использование фамилии Путина в контексте американской политической дискуссии. Он подчеркнул, что такое использование фамилии российского президента не ново и часто служит элементом политической борьбы в США, что вызывает раздражение со стороны российских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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