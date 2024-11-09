ЦИК Молдавии утвердила победу Санду на выборах президента

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Санду выбрана президентом Молдавии
Санду выбрана президентом Молдавии Фото:

Центральная избирательная комиссия Молдавии официально утвердила результаты президентских выборов, согласно которым победителем стала действующий президент Майя Санду. Постановление о подтверждении итогов голосования принято единогласно и начинает действовать с сегодняшнего дня.

«Избранным объявляется кандидат Майя Санду», — зачитала председатель ЦИК Анжелика Караман. Ее слова передает ТАСС.

Второй тур выборов президента прошел в Молдавии 3 ноября. По результатам подсчета бюллетеней, Санду получила 930 139 (55,33%) голосов.

Итоги выборов президента и референдума об интеграции в Евросоюз не признали партии «Будущее Молдовы» и Партия социалистов. Ее победу на выборах в Молдавии назвали нелегитимной и отметили массовые нарушения.

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Центральная избирательная комиссия Молдавии официально утвердила результаты президентских выборов, согласно которым победителем стала действующий президент Майя Санду. Постановление о подтверждении итогов голосования принято единогласно и начинает действовать с сегодняшнего дня. «Избранным объявляется кандидат Майя Санду», — зачитала председатель ЦИК Анжелика Караман. Ее слова передает ТАСС. Второй тур выборов президента прошел в Молдавии 3 ноября. По результатам подсчета бюллетеней, Санду получила 930 139 (55,33%) голосов. Итоги выборов президента и референдума об интеграции в Евросоюз не признали партии «Будущее Молдовы» и Партия социалистов. Ее победу на выборах в Молдавии назвали нелегитимной и отметили массовые нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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