В Курской области подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалось на собственных минах, пытаясь вырваться из окружения. Отмечается, что минирование местности было проведено украинскими войсками ранее с целью укрепления позиций.
«Продвинуться немного вперед за свои же мины получилось, но попытка разомкнуть кольцо не удалась», — передает telegram-канал Shot. В ходе последующего отступления, под давлением минометных обстрелов и авиаударов, украинские военные начали невольно подрываться на ранее установленных собственных минах.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадало до 20 украинских военнослужащих, часть из которых получила серьезные ранения. Также были повреждены две боевые бронированные машины. Это происшествие стало одним из эпизодов спецоперации по зачистке военных, которые пытались выбраться из котла в районе Ольговского леса. Согласно источнику, ВС РФ ликвидировали более 600 человек.
На этом фоне США пытаются всячески остановить продвижение ВС РФ в Курской области. Администрация президента Штатов Джо Байдена пообещала предоставить Украине противопехотные мины, несмотря на то, что их использование запрещено Оттавской конвенцией. При этом украинские официальные лица заявили, что не будут использовать противопехотные мины в густонаселенных районах. Однако эксперты сомневаются в этих обещаниях, отмечая серьезную угрозу для гражданского населения. Кроме того, Байден планирует направить Украине финансовую помощь в размере шести миллиардов долларов до ухода с поста главы страны, передает «Царьград».
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