«Умерла так умерла»: наследство Светличной может не достаться ее сыну

Звезда советского кинематографа могла похвастаться огромной любовью зрителей, но вот роскошным наследством не обзавелась. Адвокат Евгений Тонкий в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, кому достанется то, что осталось у актрисы после ее смерти.
«У России существует два режима наследования: по завещанию и по закону. В рамках закона существует несколько очередей. Сын, дочь, жена, супруги и дети относятся к первой очереди. Соответственно, если нет завещания, то единственным наследником по закону будет сын, и все имущество Светличной получит он. Вступить в наследство он сможет через полгода после смерти матери. Этот срок установлен государством для того, чтобы было время осуществить поиск возможных наследников, возможного наследственного имущества и совершить ряд необходимых действий, чтобы правильно и своевременно вступить в наследство», — говорит Тонкий.
Актриса Светлана Светличная снялась в десятках фильмов и была секс-символом СССР. Однако по какой-то неведомой причине актриса за годы своей карьеры не озаботилась вопросом о том, чтобы обзавестись наследством. Не исключено, что сработала советская закалка — в то время людей волновали другие вопросы. В итоге заслуженная артистка РСФСР после себя оставила в наследство лишь квартиру в районе Преображенской площади, в которой проживала до своего переезда в лечебницу.
Неизвестно, были ли какие-то сбережения у актрисы. У Светличной после смерти мужа Владимира Ивашова и младшего сына Олега остался старший сын Алексей, которому сейчас 63 года. Больше родных у актрисы нет.
Однако тут может быть нюанс. Если у Светланы Светличной было написано завещание, а в нем не оказалось сына, ему ничего не достанется.
«Умерший мог распорядиться своим наследством не в рамках закона, а по своему усмотрению и зафиксировать это в завещании. Причины могут быть разные. Например, сын не ухаживал за Светличной или были какие-то другие действия негативного характера, которые повлияли на решение актрисы при жизни определить судьбу наследственного имущества не в пользу сына, а в пользу другого лица.
Что может делать сын в такой ситуации? Если он считает, что завещание было выдано каким-то образом незаконно, например, Светлана Афанасьевна находилась под воздействием лекарственных или иных препаратов, либо на нее оказывалось давление физическое или психологическое, то он имеет право подать исковое заявление в суд об оспаривании данного завещания. И здесь уже суд будет принимать решение: имеются ли в данном деле нюансы и факты, которые могут быть приняты достоверными для оспаривания завещания или нет. Но в любом случае сын обязан заявить права на наследство, поскольку он является наследником по закону первой очереди», — резюмировал адвокат.
При жизни Светличная не скрывала, что у нее напряженные отношения со старшим сыном. Артистка винила его в смерти младшего брата Олега, а также считала, что он отравляет ей жизнь. Сам же Алексей на похоронах матери заявил, что они с родительницей успели исчерпать свой конфликт и наладили отношения.
Правда, сделал он это в сомнительной формулировке, которая не сильно подтверждает его слова об урегулировании конфликта. «Умерла так умерла. Все умирают. Всех нас ждет это. Видите, я не плачу. Она спокойно умерла», — сказал мужчина. Светлана Светличная ушла из жизни в хосписе, где проживала последние месяцы. Весной артистку признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.