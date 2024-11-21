Россия составит конкуренцию США в экспорте технологий беспилотников

Валиев: опыт СВО позволит России экспортировать уникальные дроны
© Служба новостей «URA.RU»
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У России появилась возможность опередить США в производстве тяжелых дронов, заявил эксперт
У России появилась возможность опередить США в производстве тяжелых дронов, заявил эксперт Фото:

Россия составит конкуренцию передовым в военном отношении странам в проектировании и производстве беспилотников. До недавних пор США и Израиль были ключевыми государствами в беспилотном авиастроении, но накопленный в спецоперации опыт сделает Москву важным экспортером технологий в этой отрасли, считает экс-президент «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем „АЭРОНЕТ“», главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев.

«Такого опыта, какой накоплен у нас сейчас в СВО в беспилотном авиастроении, у других нет. Считалось раньше, что США и Израиль — это самые крупные поставщики подобного оружия. Но это с точки зрения количества. С точки зрения качества, применимости и возможностей использования они нам уступают, потому что почти все их конфликты происходили в упрощенных условиях, при низкой облачности. У нас она есть 60% времени. Это заставляет думать над новыми решениями, менять оборудование дрона для разведки и наблюдения», — рассказал Валиев в интервью URA.RU. 

Россия обзавелась мощностями, которые позволяют ей нарастить производство не только легких БПЛА, но и тяжелых аппаратов, способных прикрыть большую авиацию в воздухе, добавил Валиев. По его словам, в прошлом отечественная промышленность в этом сегменте уступала западной, но сейчас появилась хорошая возможность это исправить. Все эти разработки в итоге сделают Москву источником уникальных технологий для остального мира, полагает конструктор.

Премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре 2023 года сообщил о планах нарастить производство средних и тяжелых БПЛА в ближайшие семь лет. Он напомнил, что в России уже производятся десятки тысяч легких машин, но призвал систематизировать и масштабировать выпуск аппаратов в среднем и тяжелом сегменте.

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Россия составит конкуренцию передовым в военном отношении странам в проектировании и производстве беспилотников. До недавних пор США и Израиль были ключевыми государствами в беспилотном авиастроении, но накопленный в спецоперации опыт сделает Москву важным экспортером технологий в этой отрасли, считает экс-президент «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем „АЭРОНЕТ“», главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев. Россия обзавелась мощностями, которые позволяют ей нарастить производство не только легких БПЛА, но и тяжелых аппаратов, способных прикрыть большую авиацию в воздухе, добавил Валиев. По его словам, в прошлом отечественная промышленность в этом сегменте уступала западной, но сейчас появилась хорошая возможность это исправить. Все эти разработки в итоге сделают Москву источником уникальных технологий для остального мира, полагает конструктор. Премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре 2023 года сообщил о планах нарастить производство средних и тяжелых БПЛА в ближайшие семь лет. Он напомнил, что в России уже производятся десятки тысяч легких машин, но призвал систематизировать и масштабировать выпуск аппаратов в среднем и тяжелом сегменте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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