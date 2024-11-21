Сырский рассказал, какие подразделения ВСУ первыми напали на Курскую область

Десантно-штурмовые войска ВСУ первыми вошли в Курскую область 6 августа. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский.
«Именно воины-десантники были в авангарде Вооруженных Сил Украины в первый день операции в Курской области», — заявил Сырский. Его слова опубликованы в его telegram-канале.
Бои в регионе идут уже четвертый месяц. За это время ВСУ потеряли более 30 тысяч солдат, 184 танка, а также 40 пусковых установок систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства. Особенно критическая ситуация сейчас складывается в Суджанском районе.
По информации агентства Bloomberg, ВСУ 20 ноября атаковали Курскую область 12 баллистическими ракетами британского производства. Данный шаг был предпринят в ответ на предполагаемое использование РФ войск Северной Кореи в текущем конфликте. Что происходит сейчас в регионе — в материале URA.RU.
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