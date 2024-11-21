Силовики пришли с обысками на склады крупного обувного ритейлера

ФСБ и МВД проводят обыски в компании Zenden
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ и МВД проводят обыски в офисе Zenden по делу о продаже немаркированных товаров
ФСБ и МВД проводят обыски в офисе Zenden по делу о продаже немаркированных товаров Фото:

Силовые структуры проводят обыски в офисе и на складах крупного обувного ритейлера компании Zenden. Ее владельцем является Андрей Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«Силовики проводят обыски на складах компаний, которые следствие считает связанными с владельцем обувного ретейлера Zenden Андреем Павловым», — передает слова источника РБК. Отмечается, что действия инициированы МВД по делу о продаже товаров без маркировки.

Обыски проходят в подмосковном Домодедово и в Москве, задействованы сотрудники ФСБ и МВД. Уголовное дело возбуждено по статье о производстве и продаже товаров без маркировки, что может повлечь наказание до шести лет лишения свободы. В данный момент выявлены факты использования поддельных кодов маркировки и повторных продаж товаров.

Zenden — российский холдинг с розничной обувной сетью и производством. На 2019 год занимал второе место по обороту в обувной рознице России и насчитывал более 400 магазинов.

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Силовые структуры проводят обыски в офисе и на складах крупного обувного ритейлера компании Zenden. Ее владельцем является Андрей Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Силовики проводят обыски на складах компаний, которые следствие считает связанными с владельцем обувного ретейлера Zenden Андреем Павловым», — передает слова источника РБК. Отмечается, что действия инициированы МВД по делу о продаже товаров без маркировки. Обыски проходят в подмосковном Домодедово и в Москве, задействованы сотрудники ФСБ и МВД. Уголовное дело возбуждено по статье о производстве и продаже товаров без маркировки, что может повлечь наказание до шести лет лишения свободы. В данный момент выявлены факты использования поддельных кодов маркировки и повторных продаж товаров. Zenden — российский холдинг с розничной обувной сетью и производством. На 2019 год занимал второе место по обороту в обувной рознице России и насчитывал более 400 магазинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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