Силовики пришли с обысками на склады крупного обувного ритейлера

Силовые структуры проводят обыски в офисе и на складах крупного обувного ритейлера компании Zenden. Ее владельцем является Андрей Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
«Силовики проводят обыски на складах компаний, которые следствие считает связанными с владельцем обувного ретейлера Zenden Андреем Павловым», — передает слова источника РБК. Отмечается, что действия инициированы МВД по делу о продаже товаров без маркировки.
Обыски проходят в подмосковном Домодедово и в Москве, задействованы сотрудники ФСБ и МВД. Уголовное дело возбуждено по статье о производстве и продаже товаров без маркировки, что может повлечь наказание до шести лет лишения свободы. В данный момент выявлены факты использования поддельных кодов маркировки и повторных продаж товаров.
Zenden — российский холдинг с розничной обувной сетью и производством. На 2019 год занимал второе место по обороту в обувной рознице России и насчитывал более 400 магазинов.
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