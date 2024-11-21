Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Лавленцеву

Суд приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева к 13 годам колонии

21 ноября 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Лавленцева обвинили в мошенничестве и растрате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву. Ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии за мошенничество и растрату. «Суд приговорил Владимира Лавленцева к 13 годам колонии», — сообщает ТАСС. Там добавили, что наказание было вынесено за мошенничество и растрату. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву. Ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии за мошенничество и растрату. «Суд приговорил Владимира Лавленцева к 13 годам колонии», — сообщает ТАСС. Там добавили, что наказание было вынесено за мошенничество и растрату.