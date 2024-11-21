Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Лавленцеву

Лавленцева обвинили в мошенничестве и растрате
Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву. Ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии за мошенничество и растрату.
«Суд приговорил Владимира Лавленцева к 13 годам колонии», — сообщает ТАСС. Там добавили, что наказание было вынесено за мошенничество и растрату.
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