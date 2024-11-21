Госдума отклонила законопроект о закреплении определения валежника

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В России возникли проблемы с определением слова валежник
В России возникли проблемы с определением слова валежник Фото:

Госдума РФ отклонила законопроект, касающийся закрепления в законодательстве понятия валежника и разрешенных инструментов для его сбора. Проект был внесен депутатами ЛДПР в марте текущего года.

«Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось закрепить в Лесном кодексе определение валежника», — передает РБК. Валежник — это лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев. Они образовались в ходе естественного процесса. 

Текущий Лесной кодекс уже позволяет гражданам заготавливать дрова для личных нужд, но не содержит ясного определения валежника. Отсутствие такого определения приводит к разночтениям и сложностям в процессе сбора дров, что и стало одной из причин для предложения депутатами данного законопроекта. Депутаты указывали, что четкое определение поможет упростить процедуру сбора валежника, который многие регионы усложнили, вводя дополнительные условия.

Отмечается, что проблемы с определением валежника появились после разрешения на его заготовку с 1 января 2019 года. Попытки урегулировать сбор валежника продолжаются: в апреле 2021 года партия ЛДПР пыталась отнести валежник к недревесным ресурсам, но законопроект был отклонен. В апреле этого года партия КПРФ предложила разрешить сбор поваленных деревьев, но и этот законопроект не прошел первое чтение.

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Госдума РФ отклонила законопроект, касающийся закрепления в законодательстве понятия валежника и разрешенных инструментов для его сбора. Проект был внесен депутатами ЛДПР в марте текущего года. «Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось закрепить в Лесном кодексе определение валежника», — передает РБК. Валежник — это  лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев. Они образовались в ходе естественного процесса.  Текущий Лесной кодекс уже позволяет гражданам заготавливать дрова для личных нужд, но не содержит ясного определения валежника. Отсутствие такого определения приводит к разночтениям и сложностям в процессе сбора дров, что и стало одной из причин для предложения депутатами данного законопроекта. Депутаты указывали, что четкое определение поможет упростить процедуру сбора валежника, который многие регионы усложнили, вводя дополнительные условия. Отмечается, что проблемы с определением валежника появились после разрешения на его заготовку с 1 января 2019 года. Попытки урегулировать сбор валежника продолжаются: в апреле 2021 года партия ЛДПР пыталась отнести валежник к недревесным ресурсам, но законопроект был отклонен. В апреле этого года партия КПРФ предложила разрешить сбор поваленных деревьев, но и этот законопроект не прошел первое чтение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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