Кадыров: «Ахмат» уничтожил опорные пункты ВСУ в Черниговской области. Видео

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Рамзан Кадыров заявил, что «Ахмат» уничтожил опорные пункты ВСУ в Черниговской области
Рамзан Кадыров заявил, что «Ахмат» уничтожил опорные пункты ВСУ в Черниговской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Черниговской области, в окрестностях населенного пункта Леоновка, российские силы успешно уничтожили опорные пункты ВСУ. Разведывательными беспилотниками подразделения спецназа «Ахмат» под командованием Заурбека Элимханова обнаружены позиции украинской стороны, которые были оборудованы для долгосрочного пребывания.

«Черниговская область. Окрестности н.п. Леоновка. Территория ответственности 349 мсп „АХМАТ-Россия“ под командованием Заурбека Элимханова... Слаженными действиями разведроты и взвода БПЛА опорники были превращены в бесполезную кучу, как и пытавшуюся найти другое укрытие живую силу противника», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, после анализа собранных данных было принято решение о применении беспилотной авиации. Действия спецназа были направлены на предотвращение дальнейшего укрепления врага в этом районе.

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В Черниговской области, в окрестностях населенного пункта Леоновка, российские силы успешно уничтожили опорные пункты ВСУ. Разведывательными беспилотниками подразделения спецназа «Ахмат» под командованием Заурбека Элимханова обнаружены позиции украинской стороны, которые были оборудованы для долгосрочного пребывания. «Черниговская область. Окрестности н.п. Леоновка. Территория ответственности 349 мсп „АХМАТ-Россия“ под командованием Заурбека Элимханова... Слаженными действиями разведроты и взвода БПЛА опорники были превращены в бесполезную кучу, как и пытавшуюся найти другое укрытие живую силу противника», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, после анализа собранных данных было принято решение о применении беспилотной авиации. Действия спецназа были направлены на предотвращение дальнейшего укрепления врага в этом районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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