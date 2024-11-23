«К противостоянию с Москвой не готовы»: Залужный сравнил арсеналы России и Европы

Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный выразил мнение, что страны НАТО не готовы к «войне на истощение». По его мнению, у Киева ограниченные возможности арсенала ракет и дронов по сравнению с российским военно-промышленным комплексом.
«Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому. <...> Ни Британия, ни другие страны не будут готовы к потенциальному противостоянию с РФ», — заявил Залужный в интервью «Украинской правде».
По словам посла, даже системы ПВО НАТО могут быть быстро исчерпаны в течение всего нескольких месяцев в случае интенсивных атак. Он выразил сомнение в наличии достаточного количества ракет у стран альянса, необходимых для эффективной защиты, отмечая высокую стоимость и сложность производства таких систем, а ПВО стран НАТО могут быть исчерпаны за период от двух до трех месяцев. Залужный задался вопросом относительно наличия у Великобритании достаточного количества ракет для систем Patriot, уточнив, достигает ли их число пяти тысяч, чтобы успешно противостоять атакам с использованием «управляемых авиабомб». Эти факторы, по его мнению, свидетельствуют о недостаточной готовности стран НАТО к длительной военной кампании против России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.