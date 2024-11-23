«К противостоянию с Москвой не готовы»: Залужный сравнил арсеналы России и Европы

Залужный: НАТО не готова к «войне на истощение» с Россией
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Залужный считает, что НАТО не сможет обеспечить Украину средствами борьбы
Залужный считает, что НАТО не сможет обеспечить Украину средствами борьбы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный выразил мнение, что страны НАТО не готовы к «войне на истощение». По его мнению, у Киева ограниченные возможности арсенала ракет и дронов по сравнению с российским военно-промышленным комплексом.

«Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому. <...> Ни Британия, ни другие страны не будут готовы к потенциальному противостоянию с РФ», — заявил Залужный в интервью «Украинской правде».

По словам посла, даже системы ПВО НАТО могут быть быстро исчерпаны в течение всего нескольких месяцев в случае интенсивных атак. Он выразил сомнение в наличии достаточного количества ракет у стран альянса, необходимых для эффективной защиты, отмечая высокую стоимость и сложность производства таких систем, а ПВО стран НАТО могут быть исчерпаны за период от двух до трех месяцев. Залужный задался вопросом относительно наличия у Великобритании достаточного количества ракет для систем Patriot, уточнив, достигает ли их число пяти тысяч, чтобы успешно противостоять атакам с использованием «управляемых авиабомб». Эти факторы, по его мнению, свидетельствуют о недостаточной готовности стран НАТО к длительной военной кампании против России.

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Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный выразил мнение, что страны НАТО не готовы к «войне на истощение». По его мнению, у Киева ограниченные возможности арсенала ракет и дронов по сравнению с российским военно-промышленным комплексом. «Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому. <...> Ни Британия, ни другие страны не будут готовы к потенциальному противостоянию с РФ», — заявил Залужный в интервью «Украинской правде». По словам посла, даже системы ПВО НАТО могут быть быстро исчерпаны в течение всего нескольких месяцев в случае интенсивных атак. Он выразил сомнение в наличии достаточного количества ракет у стран альянса, необходимых для эффективной защиты, отмечая высокую стоимость и сложность производства таких систем, а ПВО стран НАТО могут быть исчерпаны за период от двух до трех месяцев. Залужный задался вопросом относительно наличия у Великобритании достаточного количества ракет для систем Patriot, уточнив, достигает ли их число пяти тысяч, чтобы успешно противостоять атакам с использованием «управляемых авиабомб». Эти факторы, по его мнению, свидетельствуют о недостаточной готовности стран НАТО к длительной военной кампании против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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