Кулеба пожаловался на политику действующего президента США

Кулеба: вопрос о вступлении Украины в НАТО и ЯО нельзя обсуждать с Байденом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С Байденом тяжело обсуждать вступление Украины в НАТО, заявил Кулеба
С Байденом тяжело обсуждать вступление Украины в НАТО, заявил Кулеба Фото:

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал политику президента США Джо Байдена, утверждая, что он мыслит временами холодной войны. Кулеба считает, что обсуждать с Байденом вступление Украины в НАТО и вопросы ядерного оружия невозможно.

«Мышление Байдена было сформировано логикой холодной войны. С ним нельзя говорить о членстве Украины в НАТО», — передает слова Кулебы издание Financial Times. Он добавил, что вопросы ядерного оружия с действующим президентом США также невозможно обсуждать, так как эти темы вызывают у него напряженность.

Дмитрий Кулеба ранее сообщил о документе, найденном на столе Джо Байдена, в котором утверждалось, что Украина потерпит поражение. Кулеба обнаружил эти бумаги во время своего визита в США, до начала СВО. Он заявил, что в документе было указано на единодушие разведки и аналитиков о том, что Украина погибнет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал политику президента США Джо Байдена, утверждая, что он мыслит временами холодной войны. Кулеба считает, что обсуждать с Байденом вступление Украины в НАТО и вопросы ядерного оружия невозможно. «Мышление Байдена было сформировано логикой холодной войны. С ним нельзя говорить о членстве Украины в НАТО», — передает слова Кулебы издание Financial Times. Он добавил, что вопросы ядерного оружия с действующим президентом США также невозможно обсуждать, так как эти темы вызывают у него напряженность. Дмитрий Кулеба ранее сообщил о документе, найденном на столе Джо Байдена, в котором утверждалось, что Украина потерпит поражение. Кулеба обнаружил эти бумаги во время своего визита в США, до начала СВО. Он заявил, что в документе было указано на единодушие разведки и аналитиков о том, что Украина погибнет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...