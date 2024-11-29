Кулеба пожаловался на политику действующего президента США

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал политику президента США Джо Байдена, утверждая, что он мыслит временами холодной войны. Кулеба считает, что обсуждать с Байденом вступление Украины в НАТО и вопросы ядерного оружия невозможно.
«Мышление Байдена было сформировано логикой холодной войны. С ним нельзя говорить о членстве Украины в НАТО», — передает слова Кулебы издание Financial Times. Он добавил, что вопросы ядерного оружия с действующим президентом США также невозможно обсуждать, так как эти темы вызывают у него напряженность.
Дмитрий Кулеба ранее сообщил о документе, найденном на столе Джо Байдена, в котором утверждалось, что Украина потерпит поражение. Кулеба обнаружил эти бумаги во время своего визита в США, до начала СВО. Он заявил, что в документе было указано на единодушие разведки и аналитиков о том, что Украина погибнет.
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