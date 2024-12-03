Сколько стоит заморозка яйцеклеток в России

230 тысяч рублей стоит процедура заморозки яйцеклеток в России. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила генеральный директор Репробанка Татевик Мкртчян.
«Услуги сохранения спермотозоидов и яйцеклеток обойдутся в 15000 и 230000 рублей соответственно. Заморозка эмбрионов стоит 320000 рублей», — пояснили в Репробанке.
По словам Татевик Мкртчян, мужчины и женщины обращаются в банк, чтобы застраховать свою репродуктивную функцию. Яйцеклетки сохраняют методом сверхбыстрого замораживания. И эта процедура гораздо сложнее, чем сохранение спермотозоидов.
«В процессе заморозки женские клетки помещают на специальные криосоломины, которые затем переносят в индивидуальную ячейку в криохранилище. Хранят материал при температуре минус 196°C», — сообщила Мкртчян.
В таком состоянии яйцеклетки могут находиться неограниченное время. Медицине известны случаи 13-летнего хранения. Около 50 женщин в год сохраняют свой репродуктивный материал в Репробанке. На данный момент там находится 20 000 замороженных яйцеклеток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.