Сколько стоит заморозка яйцеклеток в России

Заморозка яйцеклетки обойдется россиянкам в 230 тысяч рублей
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Услуги сохранения сперматозоидов и яйцеклеток обойдутся в 15000 и 230000 рублей
Услуги сохранения сперматозоидов и яйцеклеток обойдутся в 15000 и 230000 рублей Фото:

230 тысяч рублей стоит процедура заморозки яйцеклеток в России. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила генеральный директор Репробанка Татевик Мкртчян.

«Услуги сохранения спермотозоидов и яйцеклеток обойдутся в 15000 и 230000 рублей соответственно. Заморозка эмбрионов стоит 320000 рублей», — пояснили в Репробанке.

По словам Татевик Мкртчян, мужчины и женщины обращаются в банк, чтобы застраховать свою репродуктивную функцию. Яйцеклетки сохраняют методом сверхбыстрого замораживания. И эта процедура гораздо сложнее, чем сохранение спермотозоидов.

«В процессе заморозки женские клетки помещают на специальные криосоломины, которые затем переносят в индивидуальную ячейку в криохранилище. Хранят материал при температуре минус 196°C», — сообщила Мкртчян.

В таком состоянии яйцеклетки могут находиться неограниченное время. Медицине известны случаи 13-летнего хранения. Около 50 женщин в год сохраняют свой репродуктивный материал в Репробанке. На данный момент там находится 20 000 замороженных яйцеклеток.

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230 тысяч рублей стоит процедура заморозки яйцеклеток в России. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила генеральный директор Репробанка Татевик Мкртчян. «Услуги сохранения спермотозоидов и яйцеклеток обойдутся в 15000 и 230000 рублей соответственно. Заморозка эмбрионов стоит 320000 рублей», — пояснили в Репробанке. По словам Татевик Мкртчян, мужчины и женщины обращаются в банк, чтобы застраховать свою репродуктивную функцию. Яйцеклетки сохраняют методом сверхбыстрого замораживания. И эта процедура гораздо сложнее, чем сохранение спермотозоидов. «В процессе заморозки женские клетки помещают на специальные криосоломины, которые затем переносят в индивидуальную ячейку в криохранилище. Хранят материал при температуре минус 196°C», — сообщила Мкртчян. В таком состоянии яйцеклетки могут находиться неограниченное время. Медицине известны случаи 13-летнего хранения. Около 50 женщин в год сохраняют свой репродуктивный материал в Репробанке. На данный момент там находится 20 000 замороженных яйцеклеток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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