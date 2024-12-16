Топ-единоросска сохранила влияние после чисток в руководстве партии

Руководитель трех важных партийных проектов «Единой России» Анна Кузнецова сохранила влияние в партии, несмотря на исключение из президиума Генсовета на субботнем съезде. Несколько федеральных источников URA.RU отметили, что ее партийная деятельность важнее статуса заместителя секретаря, который был для нее лишь дополнительной нагрузкой.
На 22-м съезде, прошедшем 14 декабря, в «Единой России» сократилось число членов президиума Генсовета: из 35 членов остались лишь 14. Из шести заместителей секретаря Генсовета остался лишь один — руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.
«Кузнецова отвечает за несколько ключевых, стратегических направлений в партии, и эти направления остаются за ней после ротации. Функции заместителя секретаря были для нее лишь дополнительной нагрузкой. Поэтому на ее весе внутри партийной структуры произошедшее не скажется», — говорит собеседник агентства.
Анна Кузнецова руководит комиссией Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Она также координирует направление «Развитие новых регионов» «Народной программы» партии. Кроме того, Кузнецова работает председателем комиссии по работе с обращениями граждан к председателю партии Дмитрию Медведеву.
«Кузнецова акцентирует внимание на вопросах семейной политики, образования и здравоохранения, выступая за внедрение эффективных решений и инициатив, которые способны удовлетворить актуальные потребности населения», — добавляет источник. Он уточнил, что за время своего пребывания в должности она проявила себя как опытный политик, способный объединять усилия разных структур для достижения общих целей партии.
С 2008 года Анна Кузнецова занималась общественной деятельностью и возглавляла крупные федеральные проекты. Совместно с Марией Львовой-Беловой была учредителем общественной организации «Благовест». В 2011 году основала и возглавила фонд «Покров», оказывающий помощь многодетным и малоимущим семьям. В 2014 году возглавила исполком пензенского филиала ОНФ. С 2015 года работала председателем ассоциации организаций по защите семьи, была членом Совета женщин при губернаторе Пензенской области. Указом Владимира Путина от 9 сентября 2016 года назначена уполномоченным при президенте по правам ребенка.
В 2021 году Кузнецова стала заместителем секретаря Генсовета «Единой России». Тогда же возглавила комиссию по работе с обращениями граждан Дмитрию Медведеву.
Российский политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с агентством сказал, что влияние Кузнецовой внутри партии сохраняется, несмотря на ротацию. «Она остается в Генсовете и сохраняет влияние в партии. Кузнецова ведет в ЕР большую работу. Не сомневаюсь, что все ее проекты будут продолжены, направление ее работы широко известны, она продолжает служить родине. Президиум Генсовета постоянно ротируется, и это нормально», — отметил Мартынов.
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