ВСУ массово атаковали Белгородскую область: что сейчас происходит в регионе

Гладков: 18 населенных пунктов Белгородской области ВСУ атаковали за сутки
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ВСУ совершили 25 атак с использованем БПЛА
ВСУ совершили 25 атак с использованем БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки украинские вооруженные силы осуществили атаки на 18 населенных пунктов Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела ранен один мирный житель. О том, что сейчас происходит в регионе — в материале URA.RU. 

Что произошло

ВСУ осуществили массированную атаку на Белгородскую область с использованием дронов и артиллерии, сообщает Гладков в своем telegram-канале. В результате обстрелов пострадали 18 населенных пунктов. В общей сложности украинские войска атаковали семь районов Белгородской области, выпустив 62 артиллерийских снаряда и провели 25 атак с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Какие населенные пункты попали под обстрел

  • В Белгородском районе, включая поселок Октябрьский и села Журавлевка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки, Ясные Зори, произошло три обстрела, в ходе которых было выпущено 25 снарядов, а также 10 дронов, из которых шесть уничтожены системой ПВО РФ.
  • В Борисовском районе населенные пункты Богун-Городок и Цаповка подверглись обстрелу двумя боеприпасами и атаке одного БПЛА, который был успешно сбит.
  • Над территорией Валуйского муниципального округа сбиты три дрона. 
  • В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено три артиллерийских снаряда.
  • Грайворонский муниципальный округ также столкнулся с обстрелами: село Безымено было атаковано пятью боеприпасами.
  • В Краснояружском районе поселок Прилесье и село Графовка подверглись трем обстрелам, в результате которых было выпущено 16 боеприпасов. Также зарегистрированы атаки двух дронов, один из которых был сбит.
  • В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и населенным пунктам Муром и Терезовка, а также хуторам Мухин и Панков было выпущено 12 снарядов и совершены атаки 9 беспилотников, все они были уничтожены.

Последствия обстрелов

В Октябрьском поселке Белгородского района произошла детонация боеприпаса, в результате чего получил ранения один из местных жителей. Пострадавший был немедленно доставлен в областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Отмечены также повреждения двух частных домов, автомобиля, одного коммерческого объекта и линии электропередачи.

Ситуация на текущий момент

Министерство по чрезвычайным ситуациям Белгородской области в своем telegram-канале информирует о продолжающемся обстреле города Шебекино и Шебекинского муниципального округа. Жителям рекомендуется немедленно спуститься в подвалы или иные укрытия.

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За последние сутки украинские вооруженные силы осуществили атаки на 18 населенных пунктов Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела ранен один мирный житель. О том, что сейчас происходит в регионе — в материале URA.RU.  Что произошло ВСУ осуществили массированную атаку на Белгородскую область с использованием дронов и артиллерии, сообщает Гладков в своем telegram-канале. В результате обстрелов пострадали 18 населенных пунктов. В общей сложности украинские войска атаковали семь районов Белгородской области, выпустив 62 артиллерийских снаряда и провели 25 атак с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Какие населенные пункты попали под обстрел Последствия обстрелов В Октябрьском поселке Белгородского района произошла детонация боеприпаса, в результате чего получил ранения один из местных жителей. Пострадавший был немедленно доставлен в областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Отмечены также повреждения двух частных домов, автомобиля, одного коммерческого объекта и линии электропередачи. Ситуация на текущий момент Министерство по чрезвычайным ситуациям Белгородской области в своем telegram-канале информирует о продолжающемся обстреле города Шебекино и Шебекинского муниципального округа. Жителям рекомендуется немедленно спуститься в подвалы или иные укрытия.
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