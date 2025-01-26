«Ты плохой шоумен, ты врешь»: Лукашенко прошелся по Зеленскому за слова про удар по Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в день выборов опроверг слова украинского лидера Владимира Зеленского, что якобы именно белорусский глава однажды предлагал ударить по Мозырской НПЗ (в Беларуси) в первые дни с начала СВО. Лукашенко в ответ на это назвал Зеленского не только плохим шоуменом, но еще и лгуном.
«Для меня абсолютно было неприемлемо нанести удар по НПЗ. Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не [американский президент Дональд] Трамп. Ты врешь», — высказался он, передает «Белта».
Зеленский в начале января заявил в интервью подкастеру Лексу Фридману, что Лукашенко якобы извинился перед ним за использование территории Беларуси в военных действиях против Украины. Также по словам украинского главы, лидер Беларуси Лукашенко предлагал Киеву ударить по Мозырскому НПЗ.
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