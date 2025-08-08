На место обрушения канатной дороги с туристами в Нальчике приехал глава минздрава

В Нальчике после инцидента на канатно-кресельной дороге оперативно организованы необходимые меры реагирования, ведется выяснение причин и обстоятельств происшествия. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. На место ЧП приехал глава минздрава региона Рустам Калибатов.
«В связи с аварией на канатно-кресельной дороге в Нальчике принимаются необходимые оперативные меры, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации пострадали пять человек. Погибших нет», — сообщил Коков. При этом оперативные службы сообщают о 10 пострадавших.
На месте аварии работают все экстренные службы. Сотрудники Центра медицины катастроф оказывают пострадавшим всю требуемую медицинскую помощь и обеспечивают их транспортировку в республиканскую клиническую больницу. На месте работает также министр здравоохранения Рустам Калибатов.
В прошлом году на этой канатной дороге уже происходил аналогичный инцидент. Тогда в ситуацию вмешался СК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.