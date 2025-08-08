На место обрушения канатной дороги с туристами в Нальчике приехал глава минздрава

На место обрушения канатной дороги в Нальчике приехал глава минздрава
Канатная дорога с людьми обрушилась в Нальчике 8 августа
Канатная дорога с людьми обрушилась в Нальчике 8 августа Фото:

В Нальчике после инцидента на канатно-кресельной дороге оперативно организованы необходимые меры реагирования, ведется выяснение причин и обстоятельств происшествия. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. На место ЧП приехал глава минздрава региона Рустам Калибатов.

«В связи с аварией на канатно-кресельной дороге в Нальчике принимаются необходимые оперативные меры, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации пострадали пять человек. Погибших нет», — сообщил Коков. При этом оперативные службы сообщают о 10 пострадавших.

На месте аварии работают все экстренные службы. Сотрудники Центра медицины катастроф оказывают пострадавшим всю требуемую медицинскую помощь и обеспечивают их транспортировку в республиканскую клиническую больницу. На месте работает также министр здравоохранения Рустам Калибатов.

В прошлом году на этой канатной дороге уже происходил аналогичный инцидент. Тогда в ситуацию вмешался СК. 

