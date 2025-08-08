В ЦБ ответили на слухи о запрете на снятие наличных с депозитов

Центробанк: запрет на снятие наличных с депозитов невозможен
В ЦБ опровергли информацию о запрете снятия наличных с депозитов
Запрет на снятие наличных с депозитных счетов невозможен, поскольку подобная мера привела бы к разрушительным последствиям для финансовой системы и экономики России. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«Запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики», — передает слова Заботкина RT.

Ранее в социальных сетях обсуждались слухи о возможных ограничениях на снятие наличных с депозитов, однако представители Центробанка опровергали такую информацию. По словам Заботкина, Банк России считает стабильность банковских вкладов важнейшим фактором для доверия населения к финансовым институтам страны.

