Грядущая встреча Путина и Трампа ударила по европейскому газовому рынку

Цены на природный газ в Европе снизились после новостей о переговорах между США и Россией по возможному прекращению военных действий на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Фьючерсы на газовые индексы в Европе упали на 2,6% после сообщения о дипломатических контактах между Вашингтоном и Москвой», — сказано в сообщении. При этом подчеркивается, что в сделке предусматривается закрепление за Россией контроля над территориями, которые она заняла в ходе конфликта.
В агентстве также уточняют, что переговоры находятся на предварительной стадии. США пытаются согласовать условия соглашения с украинскими властями и их европейскими союзниками. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.
