На мусорном полигоне Преображенка следователи до сих пор не нашли части тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Хотя обследовано уже более гектара территории, пишет Baza.
«Следователи до сих пор не смогли обнаружить никаких частей тела бывшего мэра Самары и его супруги на мусорном полигоне», — передает Baza. Поиски ведутся весь день с помощью GPS-трекеров.
Обвинение в убийстве следователи предъявили внучке Тархова Екатерине. Предполагается, что 29-летняя женщина заранее спланировала убийство и способ утилизации тел. В частности, обвиняемая купила пилу, химическую подстанцию, канистры и пластиковые бочки. В квартире Екатерины найдены следы обратки помещения щелочью.
На камерах наблюдения видно, как женщина выносит из квартиры пакеты и бочки. Следствие полагает, что она могла расчленить тела и разложить по мусорным контейнерам.
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