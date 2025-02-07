Силовики не могут найти части тела экс-мэра Самары и его жены. Видео

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Следствие полагает, что внучка бывшего мэра расчленила трупы и раскидала по контейнерам в городе
Следствие полагает, что внучка бывшего мэра расчленила трупы и раскидала по контейнерам в городе Фото:

На мусорном полигоне Преображенка следователи до сих пор не нашли части тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Хотя обследовано уже более гектара территории, пишет Baza. 

«Следователи до сих пор не смогли обнаружить никаких частей тела бывшего мэра Самары и его супруги на мусорном полигоне», — передает Baza. Поиски ведутся весь день с помощью GPS-трекеров. 

Обвинение в убийстве следователи предъявили внучке Тархова Екатерине. Предполагается, что 29-летняя женщина заранее спланировала убийство и способ утилизации тел. В частности, обвиняемая купила пилу, химическую подстанцию, канистры и пластиковые бочки. В квартире Екатерины найдены следы обратки помещения щелочью.

На камерах наблюдения видно, как женщина выносит из квартиры пакеты и бочки. Следствие полагает, что она могла расчленить тела и разложить по мусорным контейнерам. 

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На мусорном полигоне Преображенка следователи до сих пор не нашли части тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Хотя обследовано уже более гектара территории, пишет Baza.  «Следователи до сих пор не смогли обнаружить никаких частей тела бывшего мэра Самары и его супруги на мусорном полигоне», — передает Baza. Поиски ведутся весь день с помощью GPS-трекеров.  Обвинение в убийстве следователи предъявили внучке Тархова Екатерине. Предполагается, что 29-летняя женщина заранее спланировала убийство и способ утилизации тел. В частности, обвиняемая купила пилу, химическую подстанцию, канистры и пластиковые бочки. В квартире Екатерины найдены следы обратки помещения щелочью. На камерах наблюдения видно, как женщина выносит из квартиры пакеты и бочки. Следствие полагает, что она могла расчленить тела и разложить по мусорным контейнерам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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