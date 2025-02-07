Консультант Старателев: у семьи экс-мэра Самары были связи в криминальном мире

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У семьи экс-мэра Самары Тархова были связи в криминальном мире, заявил политический консультант Старателев
У семьи экс-мэра Самары Тархова были связи в криминальном мире, заявил политический консультант Старателев Фото:

У обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерины Бельской, могли быть сообщники, которые помогли ей скрыть следы преступления. Об этом сообщил политический консультант Эрнест Старателев. Он уточнил, что версия о возможном сообщнике подкрепляется криминальными связями ее семьи. 

«Тархов был классическим „красным директором“, который участвовал в приватизационных процессах 90-х годов. Таких людей отличала особая культура денег и вседозволенности. В окружении его администрации были люди, которые представляли собой либо шпану, либо представителей финансово-промышленных групп с криминальным прошлым», — отметил Старателев, подчеркнув криминальную атмосферу, которая царила в окружении Виктора Тархова. Его слова передает aif.ru.

Дополнительно стоит отметить, что семья Екатерины Бельской также имеет криминальные корни. Ее отец, Сергей Логинов, известен как криминальный авторитет в Новокуйбышевске. А мать девушки Людмила отбывает наказание в колонии за вымогательство.

По словам криминалиста Михаила Игнатова, обвиняемая могла избавиться от тел другим способом. «В таких случаях часто пытаются в лесу где-то закопать тела, в безлюдном месте. Или в речку скинуть, привязывая к трупам металлические тяжелые предметы в надежде на то, что их там рыбы съедят, что тела утилизируются», — заявил специалист.

Ранее в Самарской области, были застрелены бывший мэр Самары Виктор Тархов, а также его жена Наталья. Подозрения легли на их внучку Екатерину. 

Следствие также выявило, что подозреваемая тщательно готовилась к совершению убийства. Женщина приобрела строительную пилу, несколько канистр с химическим веществом и пластиковые контейнеры. Отмечается, что подозреваемая не имела постоянного источника дохода, в связи с чем финансовую поддержку ей оказывали потерпевшие, предоставив ей жилье в центральной части города.

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У обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерины Бельской, могли быть сообщники, которые помогли ей скрыть следы преступления. Об этом сообщил политический консультант Эрнест Старателев. Он уточнил, что версия о возможном сообщнике подкрепляется криминальными связями ее семьи.  «Тархов был классическим „красным директором“, который участвовал в приватизационных процессах 90-х годов. Таких людей отличала особая культура денег и вседозволенности. В окружении его администрации были люди, которые представляли собой либо шпану, либо представителей финансово-промышленных групп с криминальным прошлым», — отметил Старателев, подчеркнув криминальную атмосферу, которая царила в окружении Виктора Тархова. Его слова передает aif.ru. Дополнительно стоит отметить, что семья Екатерины Бельской также имеет криминальные корни. Ее отец, Сергей Логинов, известен как криминальный авторитет в Новокуйбышевске. А мать девушки Людмила отбывает наказание в колонии за вымогательство. По словам криминалиста Михаила Игнатова, обвиняемая могла избавиться от тел другим способом. «В таких случаях часто пытаются в лесу где-то закопать тела, в безлюдном месте. Или в речку скинуть, привязывая к трупам металлические тяжелые предметы в надежде на то, что их там рыбы съедят, что тела утилизируются», — заявил специалист. Ранее в Самарской области, были застрелены бывший мэр Самары Виктор Тархов, а также его жена Наталья. Подозрения легли на их внучку Екатерину.  Следствие также выявило, что подозреваемая тщательно готовилась к совершению убийства. Женщина приобрела строительную пилу, несколько канистр с химическим веществом и пластиковые контейнеры. Отмечается, что подозреваемая не имела постоянного источника дохода, в связи с чем финансовую поддержку ей оказывали потерпевшие, предоставив ей жилье в центральной части города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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