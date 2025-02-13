В Европе приготовились усилить поддержку Украины

Министры иностранных дел некоторых европейских стран и представители ЕС выступили в поддержку территориальной целостности Украины. О своей поддержке они заявили после заседания в формате Weimar+ по безопасности Украины.
«Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы выступаем за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность», — говорится в совместном заявлении представителей Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании, а также Европейская комиссия и Европейская дипломатическая служба. О своей готовности усилить поддержку Украины они высказались после встречи в формате Weimar+.
Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что страны продолжат поддерживать Украину до достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира. Этот мир должен гарантировать интересы Украины, а также интересы поддерживающих ее стран.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет выразил мнение, что Украина не сможет вернуться к своим границам, которые были до 2014 года. С этим заявлением согласился и президент США Дональд Трамп. Что еще сказал глава Минобороны США на встрече с представителями НАТО — в материале URA.RU.
Американский лидер предложил присоединить Украину к России. В Кремле отказались делать конкретные прогнозы.
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