Санкции против России могут ужесточить, чтобы лишить ее доходов от продажи нефти. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.
«Мы уже делали это раньше, например, против Ирана. Мы чуть не сломали их экономику санкциями на нефть, а затем вернули им возможность экспорта. Это показывает, что санкции могут быть мощным инструментом», — сообщает ТАСС.
Келлог признал, что санкции против РФ выполняются недостаточно эффективно. Он также предостерег от попыток решить конфликт силой, подчеркнув, что военные методы редко приводят к успеху.
Келлог высказывался о необходимости усиления санкционного давления против РФ, указывая на потенциальную возможность удвоения ограничений для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркивал, что обе стороны конфликта должны идти на уступки в рамках переговоров, при этом критикуя политику бывшего американского лидера Джо Байдена за неэффективность в оказании достаточного давления на Москву.
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