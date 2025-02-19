Каллас заявила, что сделка по Украине «провалится» без одобрения ЕС

Сделка по завершению конфликта на Украине провалится, если ее не одобрят в Евросоюзе. Об этом сообщила верховный евродипломат Кая Каллас, отвечая на вопрос о том, какие есть у Европы альтернативы, если президент США Дональд Трамп откажется включить ЕС в мирные переговоры.
«Если будет согласована какая-то сделка, на которую мы [ЕС] не согласимся, то она просто провалится, потому что не будет реализована», — заявила Каллас. Ее слова приводит Euractiv.
Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани сообщил, что единственная роль ЕС в сделке по Украине — это финансирование реконструкции страны после конфликта. Подобное связано с тем, что Европа и украинский президент Владимир Зеленский полностью исключены из переговорного процесса.
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