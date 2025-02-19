Каллас заявила, что сделка по Украине «провалится» без одобрения ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кая Каллас заявила об альтернативе для ЕС из-за возможного отсутствия в переговорном процессе по Украине
Кая Каллас заявила об альтернативе для ЕС из-за возможного отсутствия в переговорном процессе по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сделка по завершению конфликта на Украине провалится, если ее не одобрят в Евросоюзе. Об этом сообщила верховный евродипломат Кая Каллас, отвечая на вопрос о том, какие есть у Европы альтернативы, если президент США Дональд Трамп откажется включить ЕС в мирные переговоры. 

«Если будет согласована какая-то сделка, на которую мы [ЕС] не согласимся, то она просто провалится, потому что не будет реализована», — заявила Каллас. Ее слова приводит Euractiv. 

Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани сообщил, что единственная роль ЕС в сделке по Украине — это финансирование реконструкции страны после конфликта. Подобное связано с тем, что Европа и украинский президент Владимир Зеленский полностью исключены из переговорного процесса. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сделка по завершению конфликта на Украине провалится, если ее не одобрят в Евросоюзе. Об этом сообщила верховный евродипломат Кая Каллас, отвечая на вопрос о том, какие есть у Европы альтернативы, если президент США Дональд Трамп откажется включить ЕС в мирные переговоры.  «Если будет согласована какая-то сделка, на которую мы [ЕС] не согласимся, то она просто провалится, потому что не будет реализована», — заявила Каллас. Ее слова приводит Euractiv.  Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани сообщил, что единственная роль ЕС в сделке по Украине — это финансирование реконструкции страны после конфликта. Подобное связано с тем, что Европа и украинский президент Владимир Зеленский полностью исключены из переговорного процесса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...