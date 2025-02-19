В Петербурге проектируют новую сцену Мариинского театра

В Петербурге на участке, расположенном на пересечении Лермонтовского проспекта и Садовой улицы, выдан градостроительный план для реконструкции здания, которое в будущем станет новой сценой Мариинского театра. Документ появился на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.
«На участке площадью 1,3 тысяч квадратных метров планируют реконструкцию с целью „культурного развития“. Выдача градостроительного плана — первый обязательный этап в ходе проектирования объекта», — пишет «Деловой Петербург».
На данном участке находится здание Дома молодежи «Рекорд», построенное в 1916 году, которое имеет богатую историю и ранее использовалось как театр миниатюр и кинематограф. В конце 2023 года это здание было передано Мариинскому театру. По словам вице-губернатора Николая Линченко, здание ожидает масштабная реконструкция, которая позволит приспособить его под нужды театральной сцены. В планах создание зрительного зала на 800 мест и обустройство подземного пространства для вспомогательных функций. Реализация проекта займет около полутора лет.
Эта новая сцена будет использоваться Мариинским театром в период ремонта его основного здания на Театральной площади. После завершения ремонта Дом молодежи «Рекорд» не потеряет свою значимость для театра: он будет служить местом для детских спектаклей и дополнительной репетиционной площадкой.
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