В Петербурге проектируют новую сцену Мариинского театра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание ожидает масштабная реконструкция, которая позволит приспособить его под нужды театральной сцены
Здание ожидает масштабная реконструкция, которая позволит приспособить его под нужды театральной сцены Фото:

В Петербурге на участке, расположенном на пересечении Лермонтовского проспекта и Садовой улицы, выдан градостроительный план для реконструкции здания, которое в будущем станет новой сценой Мариинского театра. Документ появился на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

«На участке площадью 1,3 тысяч квадратных метров планируют реконструкцию с целью „культурного развития“. Выдача градостроительного плана — первый обязательный этап в ходе проектирования объекта», — пишет «Деловой Петербург».

На данном участке находится здание Дома молодежи «Рекорд», построенное в 1916 году, которое имеет богатую историю и ранее использовалось как театр миниатюр и кинематограф. В конце 2023 года это здание было передано Мариинскому театру. По словам вице-губернатора Николая Линченко, здание ожидает масштабная реконструкция, которая позволит приспособить его под нужды театральной сцены. В планах создание зрительного зала на 800 мест и обустройство подземного пространства для вспомогательных функций. Реализация проекта займет около полутора лет.

Эта новая сцена будет использоваться Мариинским театром в период ремонта его основного здания на Театральной площади. После завершения ремонта Дом молодежи «Рекорд» не потеряет свою значимость для театра: он будет служить местом для детских спектаклей и дополнительной репетиционной площадкой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге на участке, расположенном на пересечении Лермонтовского проспекта и Садовой улицы, выдан градостроительный план для реконструкции здания, которое в будущем станет новой сценой Мариинского театра. Документ появился на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. «На участке площадью 1,3 тысяч квадратных метров планируют реконструкцию с целью „культурного развития“. Выдача градостроительного плана — первый обязательный этап в ходе проектирования объекта», — пишет «Деловой Петербург». На данном участке находится здание Дома молодежи «Рекорд», построенное в 1916 году, которое имеет богатую историю и ранее использовалось как театр миниатюр и кинематограф. В конце 2023 года это здание было передано Мариинскому театру. По словам вице-губернатора Николая Линченко, здание ожидает масштабная реконструкция, которая позволит приспособить его под нужды театральной сцены. В планах создание зрительного зала на 800 мест и обустройство подземного пространства для вспомогательных функций. Реализация проекта займет около полутора лет. Эта новая сцена будет использоваться Мариинским театром в период ремонта его основного здания на Театральной площади. После завершения ремонта Дом молодежи «Рекорд» не потеряет свою значимость для театра: он будет служить местом для детских спектаклей и дополнительной репетиционной площадкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...