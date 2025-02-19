Захарова назвала первую за три года встречу РФ и США экстраординарной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что прошедшие переговоры в Эр-Рияде между представителями России и США были экстраординарными. Она пояснила, что беседа носила необычный характер, поскольку эта встреча делегаций из Москвы и Вашингтона — первая за последние три года.
«Обычно мы детально рассказываем и об атмосфере, и о том, что было в кулуарах. В этом случае ситуация совершенно иная, потому что это не рядовые переговоры. Это нечто экстраординарное, потому что контактов не было вообще три года», — подчеркнула Захарова в беседе с радио Sputnik.
Она отметила, что давать какие-то незначительные детали о том, кто и как реагировал в ходе встречи — не имеет смысла. Мария Захарова подчеркнула, что переговоры проходили в конструктивном ключе.
Кроме того, Захарова указала на сложности, созданные предыдущей американской администрацией, которые сделали текущую работу российских дипломатов особенно напряженной. Она подчеркнула, что при таком объеме задач основное внимание уделяется ключевым аспектам переговорного процесса, а не периферийным деталям.
Делегаты из России и США впервые за долгое время лично встретились в Саудовской Аравии накануне. Стороны обсудили не только украинский конфликт, но также затронули и глобальное взаимодействие между странами. Представители из каждой сторон выразили надежду, что сотрудничество будет только улучшаться. URA.RU проводило текстовую трансляцию мероприятия.
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