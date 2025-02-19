В Госдуме пригрозили сенатору США, призвавшему казнить Путина

Американского сенатора Роджера Уикера после слов о казни президента России Владимира Путина нужно привлечь к ответственности по статье об угрозе убийства. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).
«Сенатор США Уикер за призывы к смерти государственного деятеля должен быть привлечен к ответственности, по нашему законодательству, такие публичные высказывания — тоже уголовное преступление, „угроза убийством“, статья 119 УК», — заявил Журавлев. Его слова приводит РИА Новости.
Он также отметил, что в случае возбуждения уголовного дела, его расследования и последующего осуждения преступника заочно, это создаст для него условия, при которых он будет вынужден провести остаток своей жизни в постоянном ожидании опасности. По словам Алексея Журавлева, Уикер может помнить, как при СССР исполнялись приговоры в отношении врагов за рубежом. Возможно, пришло время возобновить эту практику. Депутат добавил, что других методов заставить американских законодателей вести себя корректно больше не осталось.
Ранее сенатор от Республиканской партии Роджер Уикер, который недавно стал председателем Комитета сената США по вооруженным силам, в интервью телеканалу CNN заявил, что Владимир Путин должен быть осужден на пожизненное заключение или даже казнен. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о том, можно ли доверять России в рамках переговоров по завершению конфликта на Украине.
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