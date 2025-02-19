Власть Польши призывают последовать примеру Орбана и подружиться с Путиным

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Польша призвала мировое сообщество подружиться с Путиным
Польша призвала мировое сообщество подружиться с Путиным Фото:

Власть Польши призывают последовать примеру венгерского премьер-министра Виктора Орбана — отказаться от противостояния с Россией и подружиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Это связано с тем, что последние шаги американского лидера Дональда Трампа наглядно показали, что «Запада» и «Единой Европы» не существует. Об этом пишет издание Mysl Pоlska. 

«Наши власти должны как можно скорее понять, что в нынешних условиях, не поддерживая контактов с Россией, мы изолируем не ее, а уже самих себя. <...> Я надеюсь, что шаги новых властей США в конечном итоге заставят нашу элиту осознать, что никакого „Запада“ нет. Как нет (и это, на мой взгляд, скоро начнет проявляться все отчетливее) никакой „Европы“. Есть Польша. Расположенная между Германией и Россией. И США за океаном. <...> Мы должны быть готовы идти по колее, уже проложенной Виктором Орбаном.», — говорится в материале

По мнению автором материала, Варшаве следует опираться исключительно на собственные силы. Необходимо быть готовыми к новой роли Вашингтона на европейской арене. 

Ранее Виктор Орбан заявил, что западные капиталисты мстят Владимиру Путину за его политику, направленную на защиту национальных интересов и предотвращение использования РФ в качестве источника иностранных доходов. Венгерский премьер отметил, что с приходом Путина к власти произошло существенное изменение в стратегии интеграции России в мировую экономику с упором на укрепление суверенитета страны.

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Власть Польши призывают последовать примеру венгерского премьер-министра Виктора Орбана — отказаться от противостояния с Россией и подружиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Это связано с тем, что последние шаги американского лидера Дональда Трампа наглядно показали, что «Запада» и «Единой Европы» не существует. Об этом пишет издание Mysl Pоlska.  «Наши власти должны как можно скорее понять, что в нынешних условиях, не поддерживая контактов с Россией, мы изолируем не ее, а уже самих себя. <...> Я надеюсь, что шаги новых властей США в конечном итоге заставят нашу элиту осознать, что никакого „Запада“ нет. Как нет (и это, на мой взгляд, скоро начнет проявляться все отчетливее) никакой „Европы“. Есть Польша. Расположенная между Германией и Россией. И США за океаном. <...> Мы должны быть готовы идти по колее, уже проложенной Виктором Орбаном.», — говорится в материале.  По мнению автором материала, Варшаве следует опираться исключительно на собственные силы. Необходимо быть готовыми к новой роли Вашингтона на европейской арене.  Ранее Виктор Орбан заявил, что западные капиталисты мстят Владимиру Путину за его политику, направленную на защиту национальных интересов и предотвращение использования РФ в качестве источника иностранных доходов. Венгерский премьер отметил, что с приходом Путина к власти произошло существенное изменение в стратегии интеграции России в мировую экономику с упором на укрепление суверенитета страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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