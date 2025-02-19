Венгрия предотвратила введение санкций ЕС против патриарха Кирилла

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Петер Сийярто заявил, что против патриарха Кирилла в ЕС хотели ввести санкции
Петер Сийярто заявил, что против патриарха Кирилла в ЕС хотели ввести санкции Фото:
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Венгерская сторона остановила введение европейских санкционных ограничений против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Это произошло на фоне введения 16-го пакета ограничений от Евросоюза.

«Венгрия предотвратила введение санкций ЕС против 27 физических лиц и организаций в РФ, в том числе патриарха Кирилла», — заявил Сийярто. Его слова передает ТАСС. 

Ранее в США пообещали Европе, что не снимут санкции с России до заключения сделки по Украине. Госсекретарь Штатов Марко Рубио сообщил об этом почти сразу после переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде, пишет 360.ru. 

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Венгерская сторона остановила введение европейских санкционных ограничений против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Это произошло на фоне введения 16-го пакета ограничений от Евросоюза. «Венгрия предотвратила введение санкций ЕС против 27 физических лиц и организаций в РФ, в том числе патриарха Кирилла», — заявил Сийярто. Его слова передает ТАСС.  Ранее в США пообещали Европе, что не снимут санкции с России до заключения сделки по Украине. Госсекретарь Штатов Марко Рубио сообщил об этом почти сразу после переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде, пишет 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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