Венгрия предотвратила введение санкций ЕС против патриарха Кирилла

Венгерская сторона остановила введение европейских санкционных ограничений против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Это произошло на фоне введения 16-го пакета ограничений от Евросоюза.
«Венгрия предотвратила введение санкций ЕС против 27 физических лиц и организаций в РФ, в том числе патриарха Кирилла», — заявил Сийярто. Его слова передает ТАСС.
Ранее в США пообещали Европе, что не снимут санкции с России до заключения сделки по Украине. Госсекретарь Штатов Марко Рубио сообщил об этом почти сразу после переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде, пишет 360.ru.
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