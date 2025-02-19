В Петербурге водитель сбил ребенка на санках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель оказался неоднократным нарушителем ПДД
Водитель оказался неоднократным нарушителем ПДД Фото:

В Невском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал трехлетний мальчик. Мать ребенка перевозила его на санках через дорогу на пешеходном переходе, когда на них наехал автомобиль. Об этом стало известно «78».

«56-летний водитель Volkswagen Touareg наехал на трехлетнего мальчика у дома №43 по Рыбацкому проспекту. Мать везла ребенка через дорогу на санках по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль», — пишет telegram-канал «78».

Малыш был немедленно госпитализирован. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Водитель, 56-летний мужчина, оказался неоднократным нарушителем правил дорожного движения. С 2024 по 2025 год он семь раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. По факту происшествия была начата проверка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Невском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал трехлетний мальчик. Мать ребенка перевозила его на санках через дорогу на пешеходном переходе, когда на них наехал автомобиль. Об этом стало известно «78». «56-летний водитель Volkswagen Touareg наехал на трехлетнего мальчика у дома №43 по Рыбацкому проспекту. Мать везла ребенка через дорогу на санках по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль», — пишет telegram-канал «78». Малыш был немедленно госпитализирован. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Водитель, 56-летний мужчина, оказался неоднократным нарушителем правил дорожного движения. С 2024 по 2025 год он семь раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. По факту происшествия была начата проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...