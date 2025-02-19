В Петербурге водитель сбил ребенка на санках

В Невском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал трехлетний мальчик. Мать ребенка перевозила его на санках через дорогу на пешеходном переходе, когда на них наехал автомобиль. Об этом стало известно «78».
«56-летний водитель Volkswagen Touareg наехал на трехлетнего мальчика у дома №43 по Рыбацкому проспекту. Мать везла ребенка через дорогу на санках по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль», — пишет telegram-канал «78».
Малыш был немедленно госпитализирован. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Водитель, 56-летний мужчина, оказался неоднократным нарушителем правил дорожного движения. С 2024 по 2025 год он семь раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. По факту происшествия была начата проверка.
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