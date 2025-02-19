ФСБ: против экс-депутата Пономарева* возбуждено дело по обвинению в захвате власти

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов), а также ряда других лиц, возбуждено уголовное дело. Им предъявлены обвинения в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Эта информация была озвучена представителями ФСБ.
«Против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева и других лиц заведено уголовное дело», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что их обвиняют в насильственном захвате власти и в организации террористической группы.
Дело связано с созданием Пономаревым в Польше политического движения «Съезд народных депутатов» (деятельность движения признана нежелательной на территории России) в ноябре 2022 года. Съезд, имеющий целью насильственный захват власти и изменение конституционного строя, провел с 2022 по 2024 годы семь сессий с участием более 60 делегатов, разработав более 30 антиконституционных актов.
Пономарев покинул Россию в 2014 году после уголовного дела о растрате, затем получил гражданство Украины. Он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ, передает Pravda.Ru. В 2024 году против него возбуждены дела, включая о госизмене. Пономарев отрицает целостность России, участвуя в эмигрантских организациях, признанных террористическими.
*Минюст РФ включил Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов, внесен в реестр экстремистов и террористов
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