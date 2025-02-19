Прокуратура взыскала миллион рублей для петербурженки, потерявшей кисть руки

Прокуратура Петербурга взыскала миллион рублей после инцидента на производстве, в результате которого работница потеряла правую кисть. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
«Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по обращению о компенсации морального вреда, полученного в результате несчастного случая на производстве. Установлено, что 29-летняя работница коммерческой организации, находясь на производстве деревянных изделий, при выполнении работ на станке, получила тяжелую травму, повлекшую ампутацию правой кисти», — сообщается в официальном telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга.
Пострадавшая провела значительное время в лечебных учреждениях, и до сих пор испытывает трудности в выполнении повседневных задач, что существенно снижает качество ее жизни. Эти обстоятельства стали основанием для обращения в прокуратуру. Прокуратура, после тщательного изучения обстоятельств дела и сбора необходимых доказательств, направила в суд исковое заявление. В документе указано требование о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. На данный момент дело находится на рассмотрении суда.
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