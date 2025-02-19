Прокуратура взыскала миллион рублей для петербурженки, потерявшей кисть руки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавшая испытывает трудности в выполнении повседневных задач
Пострадавшая испытывает трудности в выполнении повседневных задач Фото:

Прокуратура Петербурга взыскала миллион рублей после инцидента на производстве, в результате которого работница потеряла правую кисть. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

«Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по обращению о компенсации морального вреда, полученного в результате несчастного случая на производстве. Установлено, что 29-летняя работница коммерческой организации, находясь на производстве деревянных изделий, при выполнении работ на станке, получила тяжелую травму, повлекшую ампутацию правой кисти», — сообщается в официальном telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга.

Пострадавшая провела значительное время в лечебных учреждениях, и до сих пор испытывает трудности в выполнении повседневных задач, что существенно снижает качество ее жизни. Эти обстоятельства стали основанием для обращения в прокуратуру. Прокуратура, после тщательного изучения обстоятельств дела и сбора необходимых доказательств, направила в суд исковое заявление. В документе указано требование о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. На данный момент дело находится на рассмотрении суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Петербурга взыскала миллион рублей после инцидента на производстве, в результате которого работница потеряла правую кисть. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. «Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по обращению о компенсации морального вреда, полученного в результате несчастного случая на производстве. Установлено, что 29-летняя работница коммерческой организации, находясь на производстве деревянных изделий, при выполнении работ на станке, получила тяжелую травму, повлекшую ампутацию правой кисти», — сообщается в официальном telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга. Пострадавшая провела значительное время в лечебных учреждениях, и до сих пор испытывает трудности в выполнении повседневных задач, что существенно снижает качество ее жизни. Эти обстоятельства стали основанием для обращения в прокуратуру. Прокуратура, после тщательного изучения обстоятельств дела и сбора необходимых доказательств, направила в суд исковое заявление. В документе указано требование о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. На данный момент дело находится на рассмотрении суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...